Cracovia. Nowy cel na obecny sezon

Cracovia, w przeciwieństwie do Zagłębia Lubin, nie ma już szans na awans do grupy mistrzowskiej. Wszystko przez porażkę w ostatnim meczu z Bruk-Betem Termalicą Nieciecza. “Pasom” pozostała walka o dziewiątą lokatę, z której łatwo nie zrezygnują. W sobotę, w ostatniej kolejce sezonu zasadniczego Ekstraklasy, zagrają u siebie z “Miedziowymi”. Relacja na żywo w Eurosporcie 1 od godziny 18:00.

Zdjęcie Krzysztof Piatek, Cracovia, ONLY in POL /Newspix

- Chcemy teraz regularnie wygrywać, by uplasować się na dziewiątej pozycji. Musimy podejść do nadchodzących meczów tak jak do poprzednich spotkań, zanim przegrana z Termaliką przerwała naszą serię – powiedział Sergei Zejnov, skrzydłowy Cracovii.

Reklama

Gdyby “Pasom” udało się wygrać sobotni mecz 29. kolejki, dziś byliby bardzo blisko awansu do czołowej ósemki.

- Sami nie wiemy do końca, co się stało. Wiedzieliśmy, jak ważne jest, by wygrać, zanotowaliśmy jednak porażkę i będziemy grali w dolnej ósemce. Ciężko jest się z tym pogodzić, ale nic nie możemy już zrobić. Jesteśmy rozczarowani, ale musimy skupić się na pracy przed kolejnymi meczami. Chcemy kontynuować wiosenną serię bez przegranych u siebie – podkreślił Estończyk.

Zagłębie Lubin obecnie jest ósme i nad dziewiątą Arką Gdynia ma dwa punkty przewagi.

- Jedziemy do Krakowa po trzy punkty, by mieć pewność, że znajdziemy się w grupie mistrzowskiej – stwierdził Adam Matuszczyk, pomocnik “Miedziowych”.

Cracovia jest dziesiąta, ze stratą czterech punktów do Zagłębia.

Ekstraklasa: wyniki, tabela, terminarz, strzelcy