Dwa zgrupowania KGHM Zagłębia Lubin przed sezonem Lotto Ekstraklasy

Podczas okresu przygotowawczego do nowego sezonu piłkarskiej ekstraklasy KGHM Zagłębie Lubin wyjedzie na dwa zgrupowania - do Prusimia i Gniewina. W planach Miedziowi mają też sześć sparingów.

Podopieczni trenera Mariusza Lewandowskiego do treningów po urlopach wrócą 14 czerwca i pierwsze dwa dni będą przechodzili badania oraz testy. Później mają w planach zajęcia na własnych obiektach i w tym okresie rozegrają pierwszy sparing ze Śląskiem Wrocław (22 czerwca).



Na pierwsze zgrupowanie do Prusimia Zagłębie wyjedzie 24 czerwca. Po powrocie w planach jest sparing (rywal jeszcze do potwierdzenia) w Lubinie, a następnie kolejny obóz, tym razem w Gniewinie, gdzie zespół z Dolnego Śląska zmierzy się z Arką Gdynia i Dinamem Bukareszt.



Tuż przed startem nowego sezonu ekstraklasy (21 lipca) Zagłębie sprawdzi formę w meczu z Chrobrym Głogów i na wyjeździe ze Spartą Praga.



Pewne jest, że w lubińskim zespole nie zagra już Jarosław Kubicki. Wychowankowi Zagłębia z końcem czerwca wygasa umowa i klub już poinformował, że nie zostanie ona przedłużona, bowiem strony nie doszły do porozumienia.