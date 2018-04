Ekstraklasa. 30. kolejka nie zostanie podzielona na dwa dni

Ekstraklasa S.A. nie przychyliła się do propozycji Zbigniewa Bońka i PZPN-u, by rozłożyć 30. kolejkę rozgrywek na dwa dni - sobotę i niedzielę - poinformował prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. Wszystkie spotkania odbędą się w najbliższą sobotę o 18.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ekstraklasa. Kontrowersyjny pomysł prezesa PZPN Zbigniewa Bońka Wideo Eurosport

Ekstraklasa: wyniki, tabela, strzelcy, terminarz

Reklama

"Dostaliśmy info od ESA, za dużo logistyki do ogarnięcia. Czyli gramy jak było ustalone, no problem. Zobaczymy co zrobić z VARem" - napisał wieczorem na Twitterze Boniek.

Na sobotę zaplanowano 30. kolejkę rozgrywek, ostatnią przed podziałem na grupę mistrzowską i spadkową. Póki co, sześć zespołów jest pewnych gry w górnej połówce. O dwa pozostałe walczyć będą: Wisła Kraków, Zagłębie Lubin i Arka Gdynia.



Boniek proponował rozłożenie kolejki na dwa dni przede wszystkim po to, by zapewnić obecność systemu VAR na każdym meczu. A gra w kilku przypadkach toczy się o wielką stawkę, jaką jest awans do grupy mistrzowskiej.

Propozycja szefa PZPN-u dałaby także kibicom możliwość obejrzenia większej liczby spotkań.

Z drugiej strony nie wszystkim odpowiadała ewentualność zmiany terminu meczu zaledwie na cztery dni przed zaplanowaną kolejką. Ostatecznie zdecydowano się nie wprowadzać zmian.

Zdjęcie Snajper Wisły Kraków Carlitos (L) oraz Nikola Vujadinović (P) z Lecha Poznań / Jacek Bednarczyk / PAP

WS