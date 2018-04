Ekstraklasa: 30. kolejka rozgrywek. Lech mistrzem części zasadniczej, Arka poza "8"

Lechia Gdańsk już w I połowie strzeliła cztery gole Arce, wybijając jej z głowy marzenia o awansie do czołowej „ósemki”, z kolei Lech Poznań pokonał Górnika Zabrze 3-1 i wykorzystał potknięcie Jagiellonii, która przegrała u siebie z Wisłą Płock 1-3, nowym liderem został „Kolejorz” – to najważniejsze rozstrzygnięcia z ostatniej kolejki przed podziałem Ekstraklasy na dwie ósemki.

Zdjęcie Radość piłkarzy Lecha Poznań /Jakub Kaczmarczyk /PAP

Co ciekawe, jeszcze dwa tygodnie temu głowa trenera Lecha Nenada Bjelicy wisiała na włosku, a teraz jego ekipa wygrała sezon zasadniczy i jest na dobrej drodze do zdobycia mistrzostwa Polski przed siedmioma finałowymi kolejkami, w których najgroźniejszych konkurentów do tytułu będzie podejmować na własnym stadionie.

Stawkę górnej "ósemki" oprócz Lecha i "Jagi" uzupełniają: Legia, Wisła Płock, Górnik, Korona Kielce, Zagłębie Lubin i Wisła Kraków.

Dzięki wygranym derbom Pomorza z Arką ze strefy spadkowej wydostała się Lechia, spychając na gorące, przedostatnie miejsce, Bruk-Bet Termalicę, który zremisował z Piastem w Gliwicach 1-1.

Żadne ze spotkań nie zaczęło się o planowanej godz. 18. Wszystko przez zorganizowany protest kibiców, którym nie podobają się planowane zmiany w regulaminie rozgrywek i karanie za ich wybryki (np. za trzykrotne przerwanie meczu walkower). Na murawy rzucano serpentyny. Zabawę w kotka i myszkę z organizatorami, piłkarzami i sędzią Bartoszem Frankowskim urządzili sobie fani Lecha. Co Frankowski rozpoczął, bądź wznowił spotkanie to rzucali na murawę kilkadziesiąt serpentyn. Po ich uprzątnięciu znowu i tak przez 15 minut. W Warszawie mecz się nie mógł rozpocząć przez kwadrans, również przez serpentyny, rzucane przez fanów Legii.

Jagiellonia Białystok - Wisła Płock 1-3

Zobacz relację z meczu



Lech Poznań - Górnik Zabrze 3-1

Przeczytaj relację z meczu



Legia Warszawa - Pogoń Szczecin 3-0

Tutaj znajdziesz relację z meczu



Cracovia - Zagłębie Lubin 2-2

Przeczytaj relację z meczu



Piast Gliwice - Bruk-Bet Termalica Nieciecza 1-1

Zobacz relację z meczu



Lechia Gdańsk - Arka Gdynia 4-2

Tutaj znajdziesz relację z meczu



Sandecja - Wisła Kraków 0-0

Tutaj znajdziesz relację z meczu

Śląsk Wrocław - Korona Kielce 1-1

Zobacz relację z meczu



Waldemar Stelmach, Michał Białoński