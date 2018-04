Ekstraklasa. Boniek i PZPN wnioskują, by 30. kolejkę rozłożyć na dwa dni

Osiem meczów 30. kolejki zaplanowanych o godz. 18 w najbliższą sobotę to kłopot dla wszystkich: główny nadawca Canal+ Sport nie ma tylu kanałów, by je pokazać, kibice nie mają szans obejrzenia więcej niż jednego spotkania, wozy VAR mogą być obecne tylko na czterech stadionach, powstaje organizacyjne zamieszanie. - Rozłóżmy tę kolejkę na sobotę i niedzielę - proponuje prezes PZPN-u Zbigniew Boniek.

Zdjęcie Jesus Imaz z Wisły kontra Łukasz Trałka z Lecha w hicie 29. kolejki. Czy 30. seria spotkań zostanie podzielona na dwa dni? / Jacek Bednarczyk /PAP

Boniek i PZPN oficjalnie proponują Ekstraklasie SA rozłożenie 30. kolejki na dwa dni, by zapewnić obecność systemu VAR na każdym meczu.

- Można było zaplanować 30. kolejkę dopiero po zakończeniu 29., która pokazała, że jedynym zespołem, który ma jeszcze szansę na awans do górnej "ósemki" jest Arka Gdynia - uważa prezes Boniek w rozmowie z serwisem eurosport.interia.pl.





- Na sobotę, na godz. 18 powinniśmy zaplanować mecze Jagiellonia - Wisła Płock, Lech - Górnik, Legia - Pogoń i Cracovia - Zagłębie. Pozostałe mecze mogłyby się odbyć w niedzielę, a wówczas wozy VAR dotarłyby na każdy stadion - podkreśla szef piłkarskiej centrali i z takim wnioskiem o rozłożenie meczów zgłosił się do Ekstraklasy SA.



"Miedziowym" jest potrzebny przynajmniej remis w meczu z "Pasami", by być pewnym gry w górnej części tabeli. Arka musi liczyć na zwycięstwo Cracovii, bądź porażkę Wisły Kraków z Sandecją i sama musi pokonać w derbach Lechię.



PZPN wystosował już pismo do Ekstraklasy SA z wnioskiem o rozbicie 30. kolejki na sobotę i niedzielę. Szef logistyki w Ekstraklasie Marcin Stefański nie chciał zająć stanowiska w tej sprawie. Wiele zależy od opinii prezesów klubów.



Nie możemy także zapominać o Ustawie o Bezpieczeństwie Imprez Masowych, która zobowiązuje organizatora do wskazania daty wydarzenia najpóźniej na siedem dni przed jego rozpoczęciem. Czy uda się pokonać tę przeszkodę?



W Bundeslidze dwie ostatnie kolejki rozgrywane o tej samej godzinie, tego samego dnia. To jest jednak prawdziwe zakończenie sezonu, a nie preludium do siedmiu finałowych kolejek, jak dzieje się w Lotto Ekstraklasie.







Michał Białoński