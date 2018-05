Ekstraklasa. Najwyższa wypłata dla klubów

​Ponad 16,72 mln zł otrzyma Legia Warszawa w ramach wypłat, jakie co roku Ekstraklasa SA przekazuje klubom. Jagiellonia Białystok otrzyma z tego tytułu 14,62 mln zł, zaś Lech Poznań 13,55 mln zł. Całkowita suma środków pieniężnych dla szesnastu klubów Ekstraklasy wyniesie ponad 150 milionów zł i jest to najwyższa kwota w historii spółki.

W minionym sezonie kluby otrzymały również z Ekstraklasy świadczenia barterowe odpowiadające ponad 5,5 mln zł. Oznacza to, że ligowa spółka przekazała klubom w formie pieniężnej i niepieniężnej ponad 156 mln zł. Ponadto, na podstawie umowy o zarządzanie ligą zawodową Ekstraklasa przekaże PZPN-owi w tym sezonie ok. 6,8 mln zł. W rezultacie, za sezon 2017/2018 akcjonariusze Ekstraklasy otrzymają ze spółki zarządzającej rozgrywkami świadczenia o rekordowej wartości ponad 162,8 mln zł.

- Zwiększenie środków finansowych wypłacanych klubom było jednym z moich priorytetów i bardzo się cieszę, że udało się ten cel zrealizować. Ogromna w tym zasługa dyrektora finansowego, Krzysztofa Bauza, oraz dyrektora ds. marketingu i sprzedaży, Marcina Mikuckiego. Mam nadzieję, że wyższe wpływy ułatwią klubom planowanie budżetów na kolejny sezon i pozwolą optymalnie przygotować się do rozgrywek - powiedział Marcin Animucki, prezes zarządu Ekstraklasy SA.



Podział środków z Ekstraklasy na poszczególne kluby będzie dokonany według modelu przyjętego przez radę nadzorczą spółki w 2015 roku. Zakłada on, że wysokość wynagrodzenia dla każdego z klubów to suma pięciu składowych. Pierwszą stanowi stała kwota dzielona po równo między wszystkie kluby rywalizujące w Ekstraklasie w danym sezonie. W tym roku wynosi ona około 82,8 mln złotych. Kolejne dwa elementy to miejsce zajęte w bieżącym sezonie oraz pozycja w rankingu historycznym, który obejmuje obecnie trzy ostatnie sezony (docelowo pięć). Czwarta część sumy przypada klubom, które na koniec sezonu zajęły miejsca premiowane udziałem w europejskich pucharach. Ostatnią ze składowych jest tzw. opłata solidarnościowa dla klubów, które zajmą miejsca od 9 do 16 w tabeli końcowej na dzień zakończenia rozgrywek ligowych.