Ekstraklasa rusza z Ekstraakademią

Tuż po weekendzie majowym na stadiony polskich klubów piłkarskich wybiegną dzieci w ramach realizowanego przez Ekstraklasę projektu Akademie Klasy Ekstra. Do 2 czerwca na obiektach 16 ekstraklasowych klubów odbędą się profesjonalne treningi dla chłopców i dziewczynek w wieku od 3 do 11 lat - czytamy na oficjalnej stronie internetowej rozgrywek.

Będzie to wyjątkowy projekt i wyjątkowa okazja dla młodych pasjonatów futbolu na to, aby spotkać się z trenerami i piłkarzami pierwszych zespołów. - Wszyscy wiemy, że to właśnie piłka nożna jest sportem, do którego garnie się najwięcej dzieci. Zachwycają się oczywiście Robertem Lewandowskim, kadrą narodową, ale także klubami Ekstraklasy. Przyciągają one duże rzesze młodych ludzi i poprzez wspólne projekty z Ministerstwem Sportu i Turystyki, chcemy to wykorzystać. W ubiegłym roku ponad 27 tysięcy dzieci uczestniczyło w 32 eventach, mamy nadzieję, że w tym roku pobijemy rekord – zapowiadał na konferencji prasowej Marcin Animucki, prezes zarządu Ekstraklasy SA.

- Wiemy, że piłka nożna jest w Polsce popularna, ale w dużej mierze jest to związane z oglądaniem jej w telewizji. Nam chodzi jednak o to, by dzieci chciały wyjść na świeże powietrze, pokopać raz w tygodniu piłkę, porywalizować, pobiegać i poruszać się. Wszystko po to, by złapały bakcyla i w przyszłości zajęły się piłką nożną profesjonalnie. Ale nawet, gdyby tak się nie stało, to ogromną wartością tych projektów jest odciągnięcie dzieci od telewizorów, tabletów i smartfonów – to z kolei słowa Karola Klimczaka, prezesa zarządu Lecha Poznań oraz przewodniczącego rady nadzorczej Ekstraklasy.

- Bardzo udanym projektem jest hala pneumatyczna Lecha Poznań, która powstała w tym roku. Przyznaliśmy również dotację dla Legii Warszawa na budowę kompleksu treningowego. Wiem o tym, że Cracovia jest gotowa z podobną do Legii inwestycją, także Jagiellonia Białystok i Pogoń Szczecin kończą swoje projekty. Państwo powinno wspierać takie przedsięwzięcia, gdyż piłka nożna jest potężnym kołem zamachowym gospodarki, ale przede wszystkim najlepszą formą aktywności dla dzieci – projektem zachwycał się też Jarosław Stawiarski, sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

Tegoroczna edycja Akademii Klasy Ekstra wystartuje w Płocku, a wielki finał odbędzie się 2 czerwca na stadionie Legii Warszawa.