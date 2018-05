Ekstraklasa. Ujawniono przychody klubów - najbogatsza Legia traci

Z powodu braku występów w Lidze Mistrzów przychody najbogatszego polskiego klubu - Legii Warszawa spadły w 2017 r. z 260 mln na 138.4 mln zł. Drugi w rankingu Lech Poznań zwiększył wpływy m.in. dzięki występom w trzech fazach eliminacji do Ligi Europejskiej. Jego wpływy wzrosły do 65.82 mln zł.

Kolejne trzy zespoły w zestawieniu przygotowanym przez Deloitte straciły: przychody Lechii Gdańsk spadły do 39.92 mln zł. KGHM Zagłębia Lubin - do 37.03 mln zł, a Cracovii - do 32.17 mln zł.

Pod względem wpływów zyskały: szósty w zestawieniu Śląsk (31.75 mln zł), siódma Jagiellonia (30.06 mln zł) i ósma Pogoń Szczecin (28.52 mln zł). Spadły przychody Piasta Gliwice (do 28.25 mln zł) i Wisły Kraków (do 26.58 mln zł). Wzrosty zanotowały: Arka Gdynia (20.70 mln zł), Korona Kielce (do 19.28 mln zł), Górnik Zabrze, który dopiero od lipca grał w Ekstraklasie, dzięki czemu jego przychód zwiększył się do 15.97 mln zł.

Przychód Wisły Płock skoczył do 14.19 mln zł, Bruk-Betu Termalica do 13.76 mln zł, a najsłabszej pod finansowym względem Sandecji, która wszystkie mecze rozgrywała na obcych stadionach - do 8.06 mln zł.

