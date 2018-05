Jacek Kruszewski: my możemy wygrać, rywale muszą

W 35. kolejce piłkarskiej Lotto Ekstraklasy Wisła Płock zmierzy się z Legią w Warszawie. Podopieczni trenera Jerzego Brzęczka nadal mają szansę na czwarte miejsce w tabeli i udział w europejskich pucharach.

"Trzy kolejki przed końcem rozgrywek walczymy o najwyższe cele. To ogromne osiągnięcie drużyny, której przed sezonem mało kto dawał szanse na sukces. Do Warszawy jedziemy po punkty z myślą, że my możemy wygrać, oni muszą" - powiedział prezes Wisły Płock Jacek Kruszewski.



Do końca rozgrywek pozostały trzy kolejki, decydujące o kolejności miejsce w tabeli. Dla płockiego zespołu to ważne i bardzo trudne pojedynki. W środę o godz. 18.00 w Warszawie Wisła zmierzy się z Legią, w niedzielę z Koroną w Płocku, a na koniec 20 maja z Jagiellonią w Białymstoku.



W 34. kolejce, w meczu z kandydatem do tytułu mistrza Polski - Lechem Poznań, Wisła bezbramkowo zremisowała.



"Nie graliśmy rewelacyjnie, ale też nie daliśmy sobie strzelić gola. Dobry jeden zdobyty punkt. Dzięki temu na trzy kolejki przed końcem rozgrywek nadal walczymy o najwyższe cele, choć teraz Górnik nas przeskoczył i to my musimy gonić rywali. Bez względu jednak na to, czy będzie czwarte, czy nawet siódme miejsce w tabeli, to szacunek dla zespołu, że zrobił nam wszystkim tak wielką frajdę" - zapewnił prezes.



W tym sezonie Wisła już wygrała z Legią w Warszawie. Rywale na pewno pamiętają porażkę 0:2 przed własną publicznością 16 grudnia 2017 roku. Podopieczni trenera Brzęczka pokonali na wyjeździe mistrza Polski i odnieśli historyczny sukces. Gole dla płockiego zespołu strzelili Nico Varela i Jakub Czerwiński, pakując piłkę do swojej bramki. Znakomite spotkanie na stadionie przy ul. Łazienkowskiej rozegrał aktualnie drugi bramkarz Wisły Seweryn Kiełpin.



W środę przy Łazienkowskiej emocje na pewno nie będą mniejsze.



"Mecz z Legią będzie niby taki sam jak inne, a jednak inny. Już pokonaliśmy warszawiaków przed ich własną publicznością, teraz trzeba ten wynik powtórzyć. Przygotowania są w toku. Mamy takie same możliwości, jak rywale. Tylko że nam przed sezonem mało kto dawał szanse na sukces. Do Warszawy jedziemy po punkty z myślą, że my możemy wygrać, oni muszą" - twierdzi prezes.



Przed środowym meczem z Legią drużyna jest zmobilizowana, nie ma żadnych urazów, kontuzji, nikt nie pauzuje za kartki. Nie zagrają tylko dochodzący do zdrowia po operacji Giorgi Merebaszwili i Konrad Michalak.



"Absencja Michalaka wynika z umowy z Legią, gdzie jest napisane, że wypożyczony zawodnik nie może grać w meczach przeciwko warszawskiej drużynie. Chcieliśmy zmienić ten punkt, ale Legia się nie zgodziła. Nie oznacza to, że mamy podcięte skrzydła. W sobotę nieźle zagrał Jakub Łukowski, gdyby w końcówce strzelił gola, zostałby bohaterem meczu. Na pewno trener coś wymyśli, szykuje niespodziankę, więc pewnie będą roszady w składzie" - zdradził prezes Wisły.



Zdaniem Kruszewskiego, w tej kolejce jeszcze nie zapadną rozstrzygnięcia.



"Myślę, że emocje czekają nas do ostatniej serii. W rozgrywkach tego sezonu wszystko się może zdarzyć, każdy może z każdym wygrać i przegrać. My na pewno nie oddamy nikomu punktów bez walki. Już odnieśliśmy sukces, mamy powody do zadowolenia, ale nie składamy broni. Czwarte miejsce w tabeli i udział w europejskich pucharach nadal są w naszym zasięgu" - podsumował prezes Wisły Płock.



Mecz Legia - Wisła zostanie rozegrany w środę 9 maja, początek godz. 18.00.