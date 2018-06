Jagiellonia Białystok. Lukas Klemenz podpisał kontrakt

Występujący ostatnio w pierwszoligowym GKS Katowice, młodzieżowy reprezentant Polski Lukas Klemenz podpisał 4-letni kontrakt z Jagiellonią Białystok. Jest trzecim zawodnikiem pozyskanym przez piłkarskich wicemistrzów Polski przed nowym sezonem ekstraklasy.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Niemcy wrócili do domu po klęsce na mundialu. Wideo Eurosport

O transferze poinformowała w piątek Jagiellonia. 22-letni Klemenz to nominalnie środkowy obrońca lub defensywny pomocnik. W ubiegłym sezonie rozegrał w 1. lidze 27 meczów w barwach GKS Katowice, strzelił dwa gole.

Reklama

Przed grą w tym zespole, występował m.in. w rezerwach francuskiego Valenciennes FC. W piłkarskiej ekstraklasie debiutował w 2015 roku w barwach Korony Kielce, ale po jednej rundzie trafił do 1. ligi. Tam występował w GKS Bełchatów, Olimpii Grudziądz a ostatnio - w GKS Katowice.

Lukas Klemenz jest trzecim nowym zawodnikiem Jagiellonii pozyskanym przez ten klub w letniej przerwie. Wcześniej umowę podpisał bramkarz Grzegorz Sandomierski, który po rozwiązaniu umowy z Cracovią Kraków był wolnym zawodnikiem oraz ofensywny pomocnik Chrobrego Głogów Mateusz Machaj, w minionym sezonie król strzelców 1. ligi.

W ramach przygotowań do nowego sezonu ekstraklasy, Jagiellonia trenować będzie do soboty na obozie w Kępie (Mazowieckie). Rozegrała dotąd dwa mecze kontrolne (1:3 z Wisłą Płock i 4:0 ze Stomilem Olsztyn). Przed wyjazdem na kilkudniowe przygotowania do Gniewina (Pomorskie) białostoczanie zagrają jeszcze dwa mecze kontrolne; jednym z przeciwników będzie kolejny rumuński zespół CFR Cluj. W Gniewinie Jagiellonia będzie trenowała od 8 do 11 lipca. Kontrolnie zagra tam z Chojniczanką Chojnice i - znowu z rumuńskim przeciwnikiem - Dinamem Bukareszt.

Nowy sezon piłkarskiej ekstraklasy zespół z Białegostoku zainauguruje 20 lipca, meczem na własnym stadionie z Lechią Gdańsk. Eliminacje do Ligi Europejskiej wicemistrzowie Polski rozpoczną od drugiej rundy pod koniec lipca (rewanż na początku sierpnia).





autor: Robert Fiłończuk