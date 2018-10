Legia Warszawa - Wisła Kraków: Mecz sam w sobie. Lotto Ekstraklasa może bawić

Z Lotto Ekstraklasą bawią się piłkarze i kibice klubów. Tak jak w hicie dwunastej kolejki między Legią Warszawa i Wisłą Kraków. O tym, dlaczego klasyk polskiej piłki udźwignął ciężar oczekiwań, piszemy w analizie tego spotkania.

Na plus:

Mecz sam w sobie. Ostatnio w Ekstraklasie rollercoastery przepełnione kandydatami na bramkę kolejki zdarzają się nader często, warto wspomnieć, że nawet tego samego dnia po zwariowanej rywalizacji remis 3:3 padł także w Lubinie, gdzie Zagłębie punkt z Wisłą Płock uratowało minutę przed ostatnim gwizdkiem. Ale w Warszawie był trochę większy ciężar gatunkowy i zawodnicy obu klubów ciężarowi temu podołali. Niezależnie od tego, co od kilku lat spotyka "Białą Gwiazdę", jej rywalizacja z Legią jest bezapelacyjnym klasykiem polskiej piłki. I bardzo dobrze, że raz na jakiś czas przypomina nam, dlaczego.

Na minus:

Błędy. Kiksami z Łazienkowskiej można obdarować zapewne całą fazę grupową Ligi Mistrzów. Niektórzy zareagują na tę tezę, określając ją nic nieznaczącym narzekactwem, w końcu stolica była świadkiem naprawdę znakomitego i trzymającego w napięciach widowiska. Szkoda tylko, że piłkarskie braku obu stron momentami kłuły w oczy i zabierały przyjemność z oglądania. Boleśnie przypominały, że niestety nie jest to mecz Premier League czy LaLigi, a Ekstraklasy. Gol na 1:0 to przypadek za przypadkiem. Niezbyt precyzyjne, można rzec przypadkowe uderzenie Dominika Nagya, a po drodze piłkę musnął jeszcze jeden z krakowian. Przy kontaktowym golu Wisły los nie pomógł Arturowi Jędrzejczykowi. A takich momentów, które do skrótów nie trafią, ale obnażają poziom najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce, było co niemiara. Żeby tylko przypomnieć pamiętny kiks Carltiosa Lopeza - przecież bohatera wieczoru, jednego z najlepszych na placu strzelca dwóch goli - w końcówce, gdy chciał wykopać piłkę z pola karnego, a okropnie się machnął i tylko nieskuteczności Zdenka Ondraska zawdzięczał to, że Legia nie straciła wówczas gola. Czyli zawdzięczał Ekstraklasie i jej niedokładności.

Kluczowy moment

Tu niespodzianki nie będzie. 57. minuta i wspominane już trafienie Jesusa Imaza, po którym Wisła złapała drugi oddech. Przez wcześniejszą godzinę w piłkę grali gospodarze, a goście się im jedynie przyglądali. I tu jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki wszystko się odmieniło. Wisła grać zaczęła, Legia przestała i obudziła się dopiero na ostatnie minuty. Warto też wspomnieć, że 120 sekund wcześniej miejscowi mogli trafić na 3-0 i zamknąć wieczór, ale Carlitos połasił się na gola i próbował strzału, zamiast odegrać do stojącego na piątym metrze kolegi.

Nasza opinia:

Więcej takich spotkań na polskich boiskach. Niech kibice przychodzą na stadiony i niech oglądają show. W końcu płacą za oglądanie bramek i szybkiej, efektownej piłki. Nawet jeśli - jak to w Ekstraklasie - niedociągnięć nie brakuje, to mimo wszystko po takich wieczorach o słabych stronach się nie pamięta. W głowie pozostają piękne akcje z meczu, w sercu emocje, które towarzyszyły przeżywaniu tamtych akcji. Bo przecież o to w futbolu zawodowym chodzi. Aby bawił i poprawiał nam, kibicom, nastrój.