Lotto Ekstraklasa: Jarosław Kubicki opuszcza Zagłębie Lubin

Jarosław Kubicki nie będzie w nowym sezonie piłkarskiej ekstraklasy bronił barw KGHM Zagłębia Lubin. Zawodnik nie porozumiał się z klubem w sprawie przedłużenia wygasającej z końcem czerwca umowy.

Informacje o tym, że Kubicki może opuścić po sezonie Zagłębie pojawiły się już kilka miesięcy temu. Zawodnik negocjował nową umowę, ale klub nie ukrywał, że do porozumienia jest daleko. Rozgrywki się zakończyły, sytuacja się nie zmieniła i "Miedziowi" oficjalnie poinformowali, że piłkarz nie będzie już bronił ich barw.



Chociaż 23-letniemu Kubickiemu wygasł kontrakt, to lubinianie dostaną za niego ekwiwalent za wyszkolenie, bo piłkarz jest ich wychowankiem. W ekstraklasie debiutował wiosną 2014 roku w spotkaniu z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Do tej pory w najwyższej klasie rozgrywkowej rozegrał 90 meczów, w których zdobył sześć goli.



Według nieoficjalnych wiadomości środkowy pomocnik może trafić do Lechii Gdańsk, gdzie trenerem jest pracujący niedawno w Zagłębiu Piotr Stokowiec.