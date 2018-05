Lotto Ekstraklasa. Powtórka scenariusza z poprzedniego sezonu

Drugi rok z rzędu sprawa mistrzostwa Polski rozstrzygnie się w kończącej sezon 37. kolejce. W poprzednim Legia do ostatniej chwili drżała o korzystny dla niej wynik w Białymstoku. Teraz warszawianie, aby być pewnym trofeum nie mogą przegrać w Poznaniu z Lechem. Jagiellonia za to musi wygrać z Wisłą Płock i liczyć na potknięcie stołecznej drużyny. Początek walki na obu boiskach o godzinie 18.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Legia Warszawa. Kasper Hamalainen przed meczem z Lechem Poznań. Wideo TV Interia

To, co działo się w ostatniej serii spotkań 12 miesięcy temu było pasjonujące. Teraz jest podobnie. Ale po kolei. Przed 37. kolejką sezonu 2016/2017 prowadziła Legia. Warszawianie po wcześniejszym podziale zdobyczy mieli 43 punkty. Drugie miejsce zajmowała Jagiellonia, która wywalczyła do tamtego momentu 41 „oczek”.

Reklama

Stołeczna ekipa spotkała się na własnym stadionie z Lechią Gdańsk. Wiadomo było, że pewne mistrzostwo da prowadzonej wówczas przez Jacka Magierę drużynie tylko zwycięstwo.

Jagiellonia u siebie podejmowała Lecha Poznań. W razie zwycięstwa i braku wygranej Legii, to właśnie drużyna białostocka byłaby mistrzem. Gdyby oba zespoły miały tyle samo punktów, to właśnie Jaga wywalczyłaby złote medale. Powód? Wyższe miejsce po fazie zasadniczej.

Oczywiście oba mecze rozpoczęły się o tej samej porze. W stolicy było spokojnie. Widać było, że zespoły nie chcą zrobić sobie krzywdy. Do przerwy był bezbramkowy remis.

Tymczasem w Białymstoku po pierwszych 45 minutach Jaga przegrywała po golach Radosława Majewskiego i Łukasza Trałki z „Kolejorzem” 0-2. To oczywiście dawało „Wojskowym” drugi tytuł z rzędu. W Warszawie ta wiadomość wywołała euforię. Wydawało się, że nic złego już się Legii stać nie może.

W drugiej połowie przy Łazienkowskiej na murawie nadal działo się niewiele. Tymczasem na Podlasiu w 77. minucie rozpoczęły się wielkie emocje. Słabo grający gospodarze niespodziewanie się obudzili. Kontaktowego gola strzelił Jacek Góralski. Po chwili mecz został przerwany na prawie dziesięć minut, bo na murawie pojawiły się serpentyny. Po jego wznowieniu ekipa z Białegostoku zaatakowała z furią. Do wyrównania doprowadził Novikovas. Kilka minut potem zakończył się mecz w stolicy. Starcie Jagi z Lechem trwało jednak jeszcze prawie dziesięć minut. W doliczonym czasie gry idealną okazję zmarnował Tomasik. Piłka po strzale pomocnika miejscowych dosłownie o centymetry minęła bramkę bronioną przez Putnocky’ego.

W Warszawie wszyscy na stadionie z zapartym tchem wyczekiwali na doniesienia z Białegostoku. Chyba pierwszy raz w historii kibice oraz piłkarze Legii trzymali kciuki za zespół z Poznania. Ostatecznie tamto starcie skończyło się podziałem punktów. To dało drugi z rzędu tytuł stołecznym.

- Myślę, że przez ten czas straciłem parę żyć. Na pewno to mistrzostwo ma wyjątkowy smak. Połowa drużyny była na boisku, połowa oglądała tamten mecz w telewizji. Tego nie da się opisać, ja coś takiego przeżyłem pierwszy raz i na pewno zostanie to we mnie do końca – powiedział wtedy pomocnik Legii Miroslav Radović.

Teraz emocje będą podobne. Jagiellonia znów była wyżej po sezonie regularnym. Zajęła w nim drugą pozycję, a Legia trzecią.W tym momencie aktualni mistrzowie mają na koncie 67 punktów, a goniący ich ludzie Ireneusza Mamrota trzy mniej.

W niedzielę około godziny 20 wszystko będzie jasne. Legia, aby być pewna trofeum nie może przegrać w Poznaniu. Lech jest już pewny trzeciego miejsca, ale gospodarze zrobią wszystko, aby zakończyć sezon zwycięstwem. Wrażenia, niestety prawdopodobnie także na trybunach i pod stadionem gwarantowane.

Jagiellonia u siebie również nie będzie miała łatwego zadania. Podejmie bowiem świetnie prezentującą się w ostatnich tygodniach Wisłę Płock. W Białymstoku cały czas marzą o pierwszym w historii mistrzowie kraju. Tymczasem ekipa z Mazowsza za wszelką cenę będzie chciała wygrać, aby na 100 procent utrzymać się na czwartej pozycji. Ta lokata oznacza grę w eliminacjach do Ligi Europy.