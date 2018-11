Lotto Ekstraklasa. Zmiany w terminarzu 16. kolejki

Do zaskakujących zmian doszło w terminarzu 16. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy, która odbędzie się w dniach 23-26 listopada. W piątek rozegrane zostanie tylko jedno spotkanie, a w niedzielę piłkarze będą grać już od godziny 13.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jagiellonii wszędzie dobrze, ale najlepiej nie w domu. Wideo Eurosport

Mecz Zagłębia Lubin z Legią Warszawa zostanie rozegrany w niedzielę 25 listopada o 15:30. Spotkanie Pogoń Szczecin - Miedź Legnica odbędzie się w niedzielę o 13:00 zamiast o 15:30.

Reklama

Oznacza to, że w piątek o 20:30 nie zostanie rozegrane żadne spotkanie Ekstraklasy.

Zmiana w terminarzu ma związek z wyjazdowymi meczami młodzieżowej i pierwszej reprezentacji Polski z Portugalią we wtorek 20 listopada.

"Terminarz 16. kolejki Lotto Ekstraklasy był ogłoszony z ponad miesięcznym wyprzedzeniem, a powołania zawodników oraz szczegóły powrotu reprezentantów zostały podane dopiero w tym tygodniu" - powiedział Marcin Stefański, dyrektor operacyjny Ekstraklasy S.A.



"Ta nadzwyczajna sytuacja, wymagająca zmiany w kalendarzu meczów, jest związana z bardzo późnym powrotem reprezentantów Polski z meczów z Portugalią. Według planów PZPN, powrót reprezentacji A i U-21 ze spotkań Ligi Narodów oraz kwalifikacji do EURO U-21 nastąpi dopiero w środę 21 listopada w godzinach popołudniowych, co utrudni klubom należyte przygotowanie się do meczów" - wyjaśnił Stefański.



Ekstraklasa: wyniki, tabela, strzelcy, terminarz

Zdjęcie Arkadiusz Malarz, bramkarz Legii Warszawa / AFP

WS