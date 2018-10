Rekordowe przychody Ekstraklasy SA, nowa rada nadzorcza

Przedstawiciele 16 klubów oraz Polskiego Związku Piłki Nożnej, obradujący 2 października w Warszawie w ramach corocznego zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Ekstraklasy SA, ocenili pracę zarządu i wyłonili nowy skład rady nadzorczej spółki zarządzającej ligowymi rozgrywkami. Marcin Animucki, prezes zarządu Ekstraklasy, otrzymał jednogłośne absolutorium.

ZWZA jednomyślnie zatwierdziło sprawozdanie z działalności spółki i grupy kapitałowej oraz sprawozdanie finansowe spółki Ekstraklasa SA za ubiegły rok obrotowy. Obejmuje on okres odpowiadający sezonowi rozgrywek piłkarskich 2017/2018. Ekstraklasa SA zanotowała w tym czasie rekordowe przychody, które przekroczyły 181 mln złotych. Jest to kwota o prawie osiem milionów złotych wyższa niż w ubiegłym roku. Wzrosły także przychody skonsolidowane Grupy Kapitałowej (z uwzględnieniem przychodów spółki - córki Ekstraklasa Live Park). Wyniosły one ponad 209 milionów złotych, a więc o ok. 10 milionów więcej niż rok wcześniej.



"Praca, którą wykonaliśmy w minionych miesiącach z naszymi partnerami biznesowymi, wprost przekłada się na generowanie coraz wyższych wpływów dla klubów grających w Ekstraklasie. Możemy już nawet mówić o stałym trendzie wzrostowym. W minionym sezonie przekazaliśmy klubom 6,5 mln zł więcej w stosunku do pierwotnych założeń budżetowych, co było możliwe dzięki ograniczeniu kosztów działania spółki i wypracowaniu dodatkowych przychodów. W rezultacie w sezonie 2017/2018 do klubów Ekstraklasy trafiły świadczenia o wartości ponad 156 mln zł" - skomentował Marcin Animucki, prezes zarządu spółki Ekstraklasa SA, cytowany na stronie internetowej Ekstraklasy.



Na wspomnianą kwotę ponad 156 mln zł składają się środki pieniężne (ponad 150 milionów zł) i świadczenia barterowe odpowiadające prawie sześć milionów zł. Ponadto, na podstawie umowy o zarządzanie ligą zawodową Ekstraklasa przekazała PZPN-owi prawie siedem miluionów zł. W rezultacie, za sezon 2017/2018 akcjonariusze Ekstraklasy otrzymali z Ekstraklasy SA świadczenia o rekordowej wartości prawie 163 mln zł.



W skład nowej rady nadzorczej weszli reprezentanci czterech najlepszych klubów ubiegłego sezonu - Dariusz Mioduski (Legia Warszawa), Cezary Kulesza (Jagiellonia Białystok), Karol Klimczak (Lech Poznań) i Roman Kusz (Górnik Zabrze). Pozostałe dwanaście klubów wybrało swoich dwóch przedstawicieli w głosowaniu, a zostali nimi Krzysztof Zając (Korona Kielce) i Grzegorz Jaworski (Piast Gliwice). PZPN będzie reprezentować prezes Zbigniew Boniek.



Przewodniczącym rady został Karol Klimczak, wiceprzewodniczącym Cezary Kulesza, a sekretarzem Roman Kusz.

- To był dobry i bardzo intensywny rok dla spółki. Gdy rozpoczynaliśmy pracę 12 miesięcy temu postawiliśmy na przywrócenie odpowiednich proporcji działań, bo to Ekstraklasa SA jest dla klubów. Nie na odwrót. Przywróciliśmy dobre relacje z PZPN-em. Rozpoczęliśmy proces przetargowy na prawa telewizyjne na kolejne lata i wielkimi krokami zbliżamy się do jego zakończenia. Podjęliśmy decyzję o wprowadzeniu zmian w Komisji Ligi. Bardzo cenne jest również pozyskanie nowego partnera oficjalnego, jakim jest bank PKO BP i w efekcie zwiększenie przychodów. Mogę dzięki temu stwierdzić, że zarząd w osobie Prezesa Animuckiego zrealizował wszystkie postawione przed nim cele. Przed nami kolejne wyzwania, zwłaszcza w dziedzinie szkolenia młodzieży, w której widzimy największą przestrzeń do działania i rozwoju przez najbliższe lata, a nawet dekady - powiedział Karol Klimczak, przewodniczący RN, cytowany na stronie internetowej Ekstraklasy.



