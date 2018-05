Arsenal. Alex Iwobi: Chcemy wygrać Ligę Europy dla Wengera

Wiadomo, że to są ostatnie tygodnie pracy francuskiego menedżera w Arsenalu. Arsene Wenger po 22 latach odchodzi z londyńskiego zespołu. Na zakończenie pracy jego drużyna może mu sprawić wielki prezent i wygrać Ligę Europy. W czwartek o godz. 21.05 "Kanonierzy" o finał powalczą z Atletico w Madrycie. Transmisja w Eurosporcie 1.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Arsenal nie wykorzystał prezentu danego przez Atletico. Wideo Eurosport

Przed niespełna tygodniem w Londynie Arsenal długo grał z przewagą jednego zawodnika i prowadził 1-0 po golu Alexandre'a Lacazette'a. W końcówce do wyrównania doprowadził inny Francuz, Antoine Griezmann.

Reklama

- Jesteśmy naprawdę zmotywowani. Zwłaszcza ze względu na to, co Arsene Wenger zrobił dla naszego klubu. Postaramy się, aby koniec sezonu był dla niego na najwyższym poziomie. Ale oczywiście chcemy tego nie tylko dla trenera, ale także dla siebie. Zrobimy wszystko, co można, aby osiągnąć dobry rezultat - mówi Alex Iwobi.

- Mamy dużą pewność siebie. Mieliśmy pecha, że w pierwszym spotkaniu nie udało się uzyskać wyniku takiego, jak chcieliśmy. Jesteśmy jednak przekonani i wierzymy, że możemy awansować do finału w Lyonie (16 maja) - dodaje nigeryjski napastnik Arsenalu.

W ostatni weekend w czasie ligowej porażki z Manchesterem United 1-2 Iwobi doznał lekkiej kontuzji mięśniowej, ale powinien wystąpić w starciu z ekipą z Madrytu.

Spotkanie na Wanda Metropolitano w czwartek o godz. 21.05. Transmisja w Eurosporcie 1.