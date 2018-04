Arsenal - Atletico. Zespół z Madrytu bez kontuzjowanego Juanfrana

Juanfran, obrońca Atletico Madryt, z powodu kontuzji mięśnia dwugłowego najprawdopodobniej nie wystąpi w obu spotkaniach przeciwko Arsenalowi w półfinale Ligi Europejskiej. Transmisja z pierwszego starcia od 20.45 w czwartek w Eurosporcie 1.

W niedzielę Atletico zremisowało bezbramkowo z Betisem na swoim terenie, a Juanfran opuścił boisko w 65. minucie i został zastąpiony przez Simego Vrsaljka, który zapewne zajmie też miejsce kolegi w dwumeczu z Arsenalem.

"Juanfran został przebadany i okazało się, że doznał kontuzji mięśnia dwugłowego w lewej nodze" - poinformował madrycki klub w poniedziałek w oświadczeniu.

Nie podano informacji o tym, jak długo piłkarz będzie pauzować, ale cały wysiłek ma być włożony w to, by Juanfran był gotowy do gry na ewentualny finał.

Wszystko wskazuje też na to, że w pierwszym meczu przeciwko "Kanonierom" nie będzie mógł też wystąpić napastnik Diego Costa, który wcześniej w tym miesiącu nabawił się takiego samego urazu.



- Myślę, że on ma nikłe szanse na występ w czwartek, ale będzie gotowy na rewanż - stwierdził trener Atletico Madryt Diego Simeone, którego drużyna nie zachwyca w ostatnich tygodniach. Z ostatnich pięciu meczów we wszystkich rozgrywkach "Los Colchoneros" wygrali tylko jedno, w tym ponieśli dwie porażki.

