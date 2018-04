Arsenal awansował do półfinału Ligi Europejskiej

Przez chwilę było gorąco, ale ostatecznie Arsenal zremisował na wyjeździe z CSKA Moskwa 2-2 (0-1) i awansował do półfinału Ligi Europejskiej. Po 50 minutach gospodarze prowadzili 2-0, ale gol Danny'ego Welbecka podciął im skrzydła. W pierwszym meczu "Kanonierzy" zwyciężyli 4-1. Tym samym zespół Arsene'a Wengera zachował szanse na awans do kolejnej edycji Ligi Mistrzów.

Zdjęcie Laurent Koscielny (Arsenal) i Fiodor Czałow (CSKA) /Getty Images

Po beznadziejnym lutym i słabym początku marca Arsenal nagle doszedł do siebie i wygrał sześć spotkań z rzędu. Jednym z nich było zwycięstwo z CSKA Moskwa. Na Emirates "Kanonierzy" zwyciężyli 4-1 i przed rewanżem byli niemal pewni awansu. Z drugiej strony, po ostatnich wydarzeniach w Lidze Mistrzów trudno mówić o "pewniakach", o czym najlepiej wiedzą w Manchesterze City, Barcelonie i Realu Madryt, który także mógł odpaść z rozgrywek.

Pierwsze 35 minut czwartkowego rewanżu upłynęło pod znakiem przewagi Arsenalu. Goście niespecjalnie forsowali tempo, ale i tak stworzyli sobie kilka sytuacji do zdobycia bramki. Najlepszą w 26. minucie miał Alexandre Lacazette, ale jego strzał został zablokowany przez Aleksieja Bieriezuckiego.

Później do głosu doszli gospodarze i w zasadzie ich pierwszy zdecydowany atak przyniósł gola. Nacho Monreal nie zdołał wybić piłki po dośrodkowaniu, Kirył Nabakin uderzył głową, a Petr Cech popisał się skuteczną interwencją, jednak przy dobitce Fiodora Czałowa golkiper nie miał już szans. Co więcej chwilę później szanse na podwyższenie wyniku mieli rezerwowy Vitinho i Kristijan Bistrović, ale tym razem zabrakło skuteczności.

Na drugą połowę piłkarze CSKA wyszli niezwykle zmotywowani. Efekt? W 50. minucie było 2-0. Tym razem Konstantin Kuczajew huknął z dystansu, Cech wypluł piłkę przed siebie, a nadbiegający Nabakin dopełnił formalności trafiając do siatki z kilku metrów.

Zawodnicy Arsenalu w końcu wzięli się do roboty i przycisnęli rywali. Najpierw niecelnie z dystansu uderzał Lacazette, natomiast strzał mało widocznego Mesuta Oezila został zablokowany. W końcu, w 75. minucie przyjezdni ucięli marzenia gospodarzy o awansie. Danny Welbeck wymienił kilka podań z Mohamedem Elnenym, a następnie popisał się podkręconym strzałem, po którym piłka zatrzepotała w siatce. Taki wynik oznaczał, że CSKA musiało jeszcze strzelić dwa gole, by doprowadzić do dogrywki.

Podopieczni Wiktora Gonczarenki w końcówce ewidentnie odpuścili i czekali na ostatni gwizdek sędziego. Tymczasem Arsenal zadał drugi cios - tym razem autorstwa Aarona Ramseya, który wykorzystał podanie Elneny'ego.

Aktualnie "Kanonierzy" zajmują 6. miejsce w tabeli Premier League i triumf w Lidze Europy jest ich jedyną nadzieją, na awans do kolejnej edycji Ligi Mistrzów.

Transmisja z losowania par półfinałowych Ligi Europy oraz Ligi Mistrzów w piątek od godziny 12:00 w Eurosporcie 1.

CSKA Moskwa - Arsenal 2-2 (1-0)

Bramki: 1-0 Czałow (39.), 2-0 Nabakin (50.), 2-1 Welbeck (75.), 2-2 Ramsey (92.)

