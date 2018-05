Arsenal Londyn. Oezil nie zasługuje nawet na koszulkę "Kanonierów"?

W kiepskim stylu pożegnał się z europejskimi pucharami w Arsenalu Arsene Wenger. Jego piłkarze odpadli w półfinale Ligi Europy po porażce 0:1 z Atletico, a w świat poszła zawstydzająca statystyka, według oddali w czwartek tylko jeden celny strzał. W angielskich mediach pojawiają się więc głosy krytyki pod adresem „Kanonierów”, którym zarzuca się brak ambicji. Najbardziej Mesutowi Oezilowi.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Atletico Madryt - Arsenal Londyn 1-0. Skrót meczu. Wideo Eurosport

Poważnie za wątpliwej jakości podejście niemieckiego rozgrywającego do występów w londyńskim klubie wziął się Martin Keown, dziś ekspert telewizji BT Sport, przed laty defensywna opoka Arsenalu. I faktycznie 51-latek nie miał w całej sytuacji żadnych oporów, najbardziej nie podobało mu się to, że Oezilowi brakuje tego, co charakteryzowało Arsenal za jego czasów. Waleczności.

Reklama

- Mesut nie zagrał dobrze. Zagrał słabo. Wyglądał jakby nie chciało mu się grać, jakby grał za karę. Nie zasługiwał tego wieczoru na to, aby przywdziewać koszulkę z armatą na piersi. I takich sytuacji było w tym sezonie sporo – Keown emocjonował się na wizji. – Musimy go za coś takiego krytykować, mówić o tym, bo zawodowy piłkarz tak wielkiego klubu tak prezentować się nie może. Przecież on jest mistrzem świata! Nie gra nic przez 90 minut, a po meczu przejmuje się na pokaz. Mnie tym nie przekonuje. Dla mnie to krokodyle łzy, nic ponad to – bezlitośnie punktował byłego piłkarza Realu Madryt.

Na koniec Keown przywołał jeszcze boiskowe autorytety z najlepszych dla „Kanonierów” czasów. – Mesut sprawia wrażenie, jakby wybierał sobie mecze, w których zagra dobrze, a w których zagra słabo. Dziś nie odnajdywał się kompletnie w defensywie, gubił linię. Gdy ja grałem w Arsenalu, to mieliśmy swoich Thierrych Henrych czy Dennisów Bergkampów, prawdziwe gwiazdy, idoli, dla których kibice przychodzili na stadiony, ale oni na treningach i meczach harowali bardziej od innych. A teraz w Arsenalu jest całkiem inaczej. Dziś Oezil nie wyglądał jak ktoś, kto pociągnie drużynę, tylko ktoś, kogo musi ciągnąć drużyna – wyjaśniał niemieckiego pomocnika i praktycznie całą drużynę z Emirates Stadium.