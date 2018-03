Arsenal - Milan 3-1. Nawet Wenger nie widział karnego na Welbecku

Nie miał zamiaru odwracać kota ogonem Arsene Wenger, gdy opowiadał na temat być może najważniejszej akcji dwumeczu 1/8 finału Ligi Europy między Arsenalem i Milanem. - Szczerze? Ja tam nic nie widziałem - tak Francuz opisywał kontrowersyjny rzut karny podyktowany w czwartek na Emirates Cup po rzekomym faulu na jego piłkarzu Dannym Welbecku.

W sytuacji z 39. minuty nie chodziło tylko o słabej jakości aktorstwo angielskiego napastnika, ale też moment dwumeczu, w którym ono przypadło. W pierwszym ze spotkań, jeszcze na San Siro, Arsenal wygrał 2-0 i na własnym boisku cieszył się ze sporego komfortu. Ten jednak zaczął zamieniać się w zdenerwowanie, gdy w 35. minucie gola kontaktowego po przepięknym uderzeniu z dystansu strzelił Hakan Calhanoglu. Lecz potem Welbeck na spółę z arbitrem Jonasem Erikssonem skutecznie podcięli skrzydła rosnącym w siłę mediolańczykom. Snajper gospodarzy wykazał się bezczelnym cwaniactwem, gdy w polu karnym upadł po niemal niedostrzegalnym kontakcie z Ricardo Rodriguezem, co niespodziewanie poskutkowało jedenastką dla "Kanonierów" i żółtą kartką dla Gianluigiego Donnarummy.

Sam "poszkodowany" po chwili rzut karny wykorzystał i cały plan Milanu na odrobienie strat legł w gruzach. Ostatecznie na Emirates było 3-1 dla gospodarzy, więc Arsenal do ćwierćfinału rozgrywek awansował dosyć pewnie, choć niesmak po wspominanej sytuacji pozostał. Odczuwał go nawet Wenger, choć bezpośrednio o tym wspomnieć nie chciał.

- Gdy widziałem ten rzut karny, to powiem wam szczerze, że nie dostrzegłem tam niczego, ale muszę jeszcze raz przyjrzeć się tej sytuacji. Na powtórkach jeszcze tego dokładnie nie obejrzałem. Włoscy piłkarze bardzo się wtedy zdenerwowali i jestem w stanie to zrozumieć, ponieważ sam tak naprawdę nie wiem, co tam się stało - wyznał na pomeczowej konferencji.

Francuski menedżer nie chciał też rugać swojego podopiecznego za teatralne skłonności. - Czy chcecie oskarżać angielskich zawodników o "symulki"? Bo ja takiego zamiaru nie mam - odpowiadał dziennikarzom. - Mimo wszystko Danny pewnie uderzył z jedenastego metra. Ja go oceniał nie będę, dopóki nie obejrzę i nie przeanalizuję dokładnie powtórek - poniekąd umywał ręce od całej sprawy.

Na koniec skupił się już na tym, co z jego perspektywy najważniejsze, a więc korzystnym wyniku i osiągnięciu kolejnej rundy rozgrywek. - To była dobra reakcja drużyny przy stanie 0-1. Musieliśmy się podnieść i drużyna pokazała, jak to się robi. Za nami trudny mecz z mocnym rywalem, który jednak udało się nam wygrać. Ćwierćfinał? Najbardziej chcemy uniknąć Atletico Madryt, ale na to, kogo przydzieli nam los, i tak nie mamy wpływu - rzucił jeszcze jedno zdanie na temat losowania par najlepszej ósemki Ligi Europy. Wengerowi i wszystkim związanym z londyńskim klubem chcielibyśmy przypomnieć, że transmisja z tego wydarzenia rozpocznie się w piątek 16 marca o godzinie 13 na antenie Eurosportu 1.