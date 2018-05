Atletico - Arsenal 1-0. Arsene Wenger: To smutne odchodzić z klubu w takim stylu

Arsene Wenger jednak nie zdobędzie europejskiego trofeum z Arsenalem. Dwumecz z Ateltico Madryt był na to ostatnią szansą, ale się nie udało. - Jest mi okropnie przykro, że odchodzę z klubu w takim stylu - powiedział francuski szkoleniowiec, który z londyńską drużyną pracował przez 22 lata.

Wenger zdobywał z Arsenalem trofea w Anglii, ale jego najlepszym osiągnięciem w Europie był finał Ligi Mistrzów w 2006 roku, który "Kanonierzy" przegrali z FC Barcelona 1-2. Można powiedzieć, że to punkt zwrotny w karierze Francuza, bo od tamtego czasu zespół pod jego wodzą zaczął notorycznie zawodzić.

Kiedy okazało się, że to ostatni sezon Wengera, Liga Europejska stała się okazją do pożegnania się tym, czego szkoleniowiec klubowi przez 22 lata nie dał. Szansę Arsenal jednak zaprzepaścił remisując w pierwszym półfinałowym meczu z Atletico Madryt 1-1, a w drugim ponosząc porażkę 0-1. Odpadnięcie oznacza też, że londyńska drużyna nie wystąpi w przyszłym sezonie w Lidze Mistrzów.

- Tak jak cały zespół jestem smutny i rozczarowany - powiedział Wenger na konferencji prasowej.

- Czuję też frustrację, bo ciężko to wszystko przyjąć patrząc na to, co pokazaliśmy przez 180 minut. Klub musi teraz zastanowić się, co zrobić w przyszłym sezonie. Myślę, że w drużynie są wartościowi piłkarze, którzy się odbiją. Jeśli latem klub dokona odpowiednich wzmocnień, to zespół będzie walczyć o najwyższe cele - stwierdził 68-letni trener, który ponownie nie chciał zdradzić, co zamierza zrobić po odejściu z Emirates Stadium.

- Nie mam żadnych planów. Muszę się najpierw pozbierać po tym rozczarowaniu. Jestem mi okropnie przykro, że odchodzę z klubu w takim stylu. Będę potrzebował trochę czasu, by się z tym pogodzić. Ten sport potrafi być bardzo okrutny, choć potrafi być i miły. Ale dziś wieczorem cierpienie jest bardzo duże - podkreślił.

Wenger zaznaczył, że awans do finału został zaprzepaszczony w pierwszym spotkaniu w Londynie. Arsenal grał 80 minut z przewagą zawodnika, czego nie wykorzystał.

- Powinniśmy rozstrzygnąć rywalizację w pierwszym meczu. Prowadziliśmy 1-0 i straciliśmy głupiego gola. Dziś straciliśmy bramkę po kontrze, minutę przed zejściem do szatni. To są kluczowe momenty w meczach tej rangi - ocenił.

Trener Arsenalu dał do zrozumienia, że dziwiła go pobłażliwość sędziego dla sprytnych fauli obrońców Atletico.

- Gabi powinien być zadowolony, że został na boisku. Arbitrowi trochę zajęło aż go w końcu ukarał. Te sytuacje, które Gabi przerywał, mogły być groźne. Ale to przebiegły zespół, który dobrze się broni - podsumował Wenger, przed którym trzy ostatnie spotkania w roli szkoleniowca "Kanonierów".

W najbliższą niedzielę w meczu Premier League przeciwko Burnley FC Francuz poprowadzi zespół ostatni raz przed własną publicznością. Następnie w środę londyńczycy zmierzą się na wyjeździe z Leicester City, po czym w przyszłą niedzielę zakończą rozgrywki w Huddersfield.

