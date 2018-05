Atletico - Arsenal. Arsene Wenger obawia się Diego Costy

Przed rewanżowym meczem półfinału Ligi Europejskiej z Atletico Madryt trener londyńskiego Arsenalu Arsene Wenger najbardziej obawia się Diego Costy. - W przeszłości pokazywał, że potrafi zrobić różnicę w meczach z nami - przyznał francuski szkoleniowiec. Transmisja z czwartkowego spotkania od godz. 21:05 w Eurosporcie 1 i usłudze Eurosport Player.

W zakończonym remisem 1-1 pierwszym spotkaniu w miniony czwartek Costa nie pojawił się na murawie. Odkupiony w zimowym oknie transferowym z Chelsea napastnik całe 90 minut obejrzał z ławki rezerwowych, gdyż był świeżo po wyleczeniu urazu ścięgna udowego. Hiszpan zagrał za to godzinę w niedzielnym ligowym meczu Atletico i powszechnie oczekuje się, że to właśnie on utworzy parę napastników z Francuzem Antoine'em Griezmannem w zaplanowanym na czwartek rewanżu.

Już jako piłkarz Chelsea Costa trzykrotnie pokonywał bramkarzy Arsenalu i wielokrotnie dawał się we znaki obrońcom "Kanonierów".

- W przeszłości rzeczywiście potrafił zrobić różnicę w meczach przeciwko nam. Naszym zadaniem będzie zatem poskromienie go. Być może najlepszym sposobem na to będzie unikanie gry na naszej połowie i jak najczęstsze przenoszenie gry na połowę Atletico - stwierdził menedżer Arsenalu Arsene Wenger.

Żegnający się po sezonie z "Kanonierami" Francuz zaznaczył na konferencji prasowej, że nie obawia się o wyjazdową formę swojej drużyny, chociaż przegrała ona sześć ostatnich ligowych spotkań na boisku rywali.

- Być może jest to problemem w Premier League, ale w Europie radzimy sobie dobrze na wyjazdach. Czeka nas mecz, w którym doskonale wiemy, co musimy zrobić, by awansować do finału - dodał Wenger, którego zespół musi strzelić przynajmniej jednego gola, by mieć szansę na występ w meczu decydującym o końcowym triumfie w tych rozgrywkach.

