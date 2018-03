Atletico Madryt - Lokomotiw Moskwa 3-0 w meczu 1/8 finału Ligi Europejskiej

Maciej Rybus i jego koledzy z Lokomotiwu Moskwa nie będą dobrze wspominali wyjazdu do Madrytu na spotkanie 1/8 finału Ligi Europejskiej z tamtejszym Atletico. Gracze Diego Simeone byli co najmniej o klasę lepsi od ekipy reprezentanta Polski i wygrali 3-0 po bramkach Saula Nigueza, Diego Costy oraz Koke.

Zdjęcie Piłkarze Atletico są już jedną nogą w ćwierćfinale /Getty Images

W czwartkowe późne popołudnie potwierdziła się kolosalna różnica między obiema ekipami. Gdy oglądało się akcje kreowane przez Atletico, dało się dostrzec to, że ta drużyna od 2014 do 2017 roku nie opuszczała półfinału Ligi Mistrzów i dwukrotnie w tym czasie zawitała też do finału najbardziej prestiżowych piłkarskich rozgrywek na świecie. Lokomotiw wyglądał natomiast jak zespół bardzo dobry, ale tylko w wymiarze rosyjskim. Na tle europejskich mocarzy piłkarskiej jakości graczom z Moskwy po prostu zabrakło.

Reklama

A "Rojiblancos" mieli jej aż nadto. Zgromadzeni na Wanda Metropolitano mogli zobaczyć ją choćby w 22. minucie, gdy Saul Niguez przypomniał sobie swoje fantastyczne występy z zeszłorocznych młodzieżowych mistrzostw Europy na polskich boiskach. Zasłynął wtedy z fantastycznych bramek zdobywanych po potężnych uderzeniach z dystansu. Taką też zdobył w czwartek, gdy skorzystał ze stanowczo zbyt wielu metrów pozostawionych mu przez rywali oraz swojej znakomicie ustawionej lewej stopy i huknął w samo "okienko" bramki moskwian.

Hiszpańskie show kontynuowane było już po przerwie. Atletico drugą część gry bardzo mocno otworzyło i zakończyło. Najpierw Diego Costa przytomnie dobił strzał Antoine'a Griezmanna sparowany przez bramkarza Lokomotiwu, później znakomitą kombinację zespołu zwieńczył Koke. Zwieńczył też bardzo dobry i przede wszystkim pewny występ jednego z głównych faworytów tegorocznej Ligi Europejskiej.

A co z Maciejem Rybusem? Polak zagrał pełne i całkiem solidne 90 minut, przy żadnej z bramek błędów nie popełnił, lecz nie wniósł też na tyle w ofensywie gości, aby ci zakończyli wyjazd do Madrytu z choćby jednym golem. Murowany faworyt do gry w ćwierćfinale z tej pary jest jeden. Rewanż na Lokomotiv Stadium nie zapowiada się na emocjonujący.



Atletico Madryt - Lokomotiw Moskwa 3-0 (1-0)

Bramki: 1-0 Saul (22), 2-0 Diego Costa (47), 3-0 Koke (90)

Wyniki i terminarz meczów 1/8 finału Ligi Europejskiej