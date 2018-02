Borussia Dortmund - Atalanta Bergamo 3-2 w 1/16 LE. Batshuayi znów bohaterem, asysta Piszczka

Michy Batshuayi świetnie czuje się w Borussii Dortmund. Wypożyczony z Chelsea napastnik kolejny raz potwierdził, że kibice nie muszą już płakać po odejściu Pierre'a-Emericka Aubameyanga. Klub z Dortmundu wygrał z Atalantą 3-2 w pierwszym meczu 1/16 finału Ligi Europy, a Belg strzelił dwa gole. Drugiego w doliczonym czasie gry. Asystę w tym spotkaniu zaliczył Łukasz Piszczek.

Zdjęcie Michy Batshuayi /Getty Images

Atalanta w Dortmundzie postawiła się gospodarzom. Choć Borussia w tym sezonie nie zachwyca, to i tak traktowana była jako faworyt. Już w szóstej minucie w idealnej sytuacji powinien znaleźć się Marco Reus, jednak za długo holował piłkę i ostatecznie musiał oddać strzał z ostrego kąta. Bramkarz przyjezdnych nie musiał interweniować. Później pierwszy raz w tym meczu pokazał się Michy Batshuayi, który świetnie spisuje się po wypożyczeniu z Chelsea. Jego strzał z dystansu pewnie złapał Etrit Berisha.

Reklama

W 31. minucie Borussia objęła prowadzenie. Z prawej strony piłkę w pole karne wstrzelił Łukasz Piszczek, a Andre Schuerrle trafił z bliska. Chwilę później Piszczek za faul został ukarany żółtą kartką przez sędziego Daniela Stefańskiego.

Drugą połowę w znakomitym stylu otworzyli piłkarze Atalanty, czym całkowicie zaskoczyli gospodarzy. Między 51. a 56. minutą Josip Iliczić dwukrotnie pokonał Romana Buerkiego. Szczególnie przy drugim trafieniu nie popisała się defensywa BVB. Źle tor lotu piłki obliczył Jeremy Toljan, a Iliczić szwajcarskiego golkipera pokonał strzałem z bardzo ostrego kąta.

Szybko stracone dwie bramki nie podcięły skrzydeł graczom niemieckiej drużyny. W 65. minucie wyrównał niezawodny Batshuayi. Licząc mecze w Bundeslidze, był to już czwarty gol Belga w trzecim spotkaniu. Świetnie wypełnił on lukę po odejściu do Arsenalu Pierre’a-Emericka Aubameyanga.

Batshuayi, mianowany już w Dortmundzie "nowym Batmanem", raz jeszcze potwierdził, że znakomicie czuje się w nowym klubie. W doliczonym czasie gry bardzo dobrze odnalzał się w polu karnym rywali i mocnym strzałem nie dał szans Berishy na obronę.

Rzutem na taśmę BVB zapewniła sobie minimalne zwycięstwo. Przed rewanżem w Bergamo sprawa awansu jest jednak otwarta. Atalanta tanio skóry nie sprzeda.

Borussia Dortmund - Atalanta Bergamo 3-2 (1-0)

Bramki: Andre Schuerrle (30.), Michy Batshuayi (65., 90.) - Josip Iliczić (51., 56.).

Zobacz zestaw par 1/16 finału Ligi Europejskiej