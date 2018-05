Finał Ligi Europejskiej w Gdańsku. W 2020 roku.

Po Warszawie będzie Gdańsk. Finał Ligi Europejskiej w 2020 roku znowu zostanie rozegrany w Polsce. Taką decyzję podjął dzisiaj Komitet Wykonawczy Europejskiej Federacji Piłkarskiej.

Oznacza to, że 27 maja 2020 roku na stadionie Energa Gdańsk spotkają się najlepsze drużyny walczące w Lidze Europejskiej. Kontrkandydatem było Porto, ale UEFA zdecydowała się po raz kolejny na polską kandydaturę.

- To dla nas wielki zaszczyt i wyzwanie - mówi Tomasz Niski, prezes spółki Arena Gdańsk Operator, cytowany przez oficjalną stronę internetową miasta Gdańsk. - Mecz odbędzie się za dwa lata, ale ten czas szybko zleci, więc przygotowania musimy zacząć już wkrótce. Decyzja UEFA jest wyróżnieniem dla całego Gdańska, ale też dla pracowników naszej firmy, bowiem bez wysokiej jakości, jaka jest na stadionie utrzymywana od początku jego istnienia, nikt nie powierzyłby nam tak ważnej imprezy.

Stadion Energa Gdańsk jest zaliczany do najwyższej, 4. kategorii obiektów piłkarskich według UEFA. Został wybudowany na piłkarskie mistrzostwa Europy w 2012 roku. Oddano go do użytku rok wcześniej. Inwestorem i właścicielem obiektu jest miasto Gdańsk.

Przypomnijmy, że już w 2015 roku w finale Ligi Europejskiej w Warszawie Sevilla z Grzegorzem Krychowiakiem w składzie pokonała Dnipro Dniepropietrowsk 3-2 (Polak strzelił jednego z goli), zdobywając to trofeum po raz trzeci z rzędu.



Liga Europejska (do 2009 roku nazywana Pucharem UEFA) to drugie najbardziej prestiżowe klubowe rozgrywki na naszym kontynencie, tuż po Lidze Mistrzów. Ostatnim triumfatorem zostało Atletico Madryt, które przed tygodniem pokonało w Lyonie Olympique Marsylię 3-0.

W przyszłym roku finał jest zaplanowany w Baku.



Zdjęcie Ostatni finał Ligi Europejskiej został rozegrany w Lyonie. Wygrało Atletico. Jak będzie za dwa lata w Gdańsku?