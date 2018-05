Florian Thauvin ma okazję zareklamować się Hiszpanom

Florian Thauvin, pomocnik Olympique Marsylia, zapewnia, że nie śpieszy się ze zmianą klubu, ale jeśli już miałby wybierać ligę, to chciałby pograć w Hiszpanii albo Niemczech. W środę jego zespół wystąpi w finale Ligi Europy i zmierzy się z Ateltico Madryt, co będzie dobrą okazją dla Thauvina do zaprezentowania się przed hiszpańską publicznością. Transmisja w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Thauvin na podbój Europy wyruszył w 2015 roku po dwóch niezłych sezonach w Bastii oraz Marsylii. 20-letniego wówczas piłkarza ściągnęło Newcastle United, ale ten nie przebił się na Wyspach i po dwóch latach wrócił do Marsylii, gdzie wyraźnie odżył.

W tym sezonie Thauvin strzelił 22 gole w Ligue 1 i należy do wyróżniających się zawodników drużyny prowadzonej przez Rudiego Garcię. - Jestem głodny trofeów, bo to zostaje na koniec kariery. W środę czeka nas wielki mecz - 23-latek stwierdził w rozmowie z "L'Equipe" przed środowym finałem Ligi Europy.

- Jeśli chodzi o krajowej ligi, to Hiszpania jest moim marzeniem, ale podobają mi się też Niemcy, bo wpasowałbym się stylem gry, ale nie myślę o tym teraz. Już raz dokonałem wyboru w i skończyło się tak, że byłem niezadowolony - przyznał.

- W przyszłości usiądę na spokojnie i się zastanowię, ale na razie dobrze się tutaj czuję. Nie śpieszę się, żeby gdziekolwiek odchodzić - zapewnił.

Francuskie środowisko piłkarskie spodziewa się, że selekcjoner reprezentacji Francji Didier Deschamps powoła Thauvina do kadry na mistrzostwa świata w Rosji, bo piłkarz, który jak dotąd rozegrał trzy mecze w drużynie narodowej, prezentowaną formą nie daje trenerowi wyboru. Thauvin wizją gry na mundialu jednak się nie podpala.

- We Francji mamy bardzo wielu dobrych zawodników, szczególnie w ataku. To pokazuje, że jesteśmy mocni piłkarsko. Ja nie czuję żadnej presji. Zwyczajnie chcę grać najlepiej jak potrafię w każdy weekend.

- Gra w koszulce Francji to marzenie. Chciałbym częściej, ale i tak nie każdy w ogóle dostaje taką szansę - podkreślił.

Finał Ligi Europy Olympique Marsylia - Atletico Madryt w środę o 20.45 na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

