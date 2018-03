Gattuso nie chce być porównywany z Wengerem

W czwartek Gennaro Gattuso poprowadzi AC Milan w spotkaniu 1/8 finału Ligi Europy przeciwko Arsenalowi. Włoch przejął zespół "Rossonerich" w listopadzie i przyznał, że nie może i nie chce być porównywany do swojego odpowiednika w ekipie "Kanonierów" Arsene'a Wengera, który jest szkoleniowcem od ponad 30 lat.

Włoskie media przed czwartkowym meczem rozpisują się o starciu Gattuso z Wengerem. Ich zdaniem waleczny Włoch może sprawić, że zespół wzniesie się na wyżyny, a przede wszystkim będzie walczył o każdy centymetr boiska, dzięki czemu uda się wyeliminować faworyzowany Arsenal. Jednak Gattuso nie rozumie jakichkolwiek porównań z Wengerem.

- To nie jest walka między nami, nie można nas porównywać. On od 21-22 lat pracuje w tym samym klubie, osiągnął wielkie sukcesy. W porównaniu do Wengera jestem jeszcze dzieckiem, dopiero zaczynam, podczas gdy on jest trenerem od ponad 30 lat – wyznał.

- To będzie interesujący mecz, stracie mojej bardziej nowoczesnej filozofii z jego doświadczeniem. Jego zespoły zawsze lubią posiadać piłkę. Arsenal gra technicznie, nie lubi defensywy. Dlatego największym zmartwieniem jest zatrzymanie ich ofensywy i sprawienie, by nie trafili do naszej bramki – dodał.

- Wprawdzie Arsenal ostatnio gra poniżej oczekiwań, ale ma w składzie wspaniałych piłkarzy. Ponadto strzelili 18 goli w Lidze Europy. Czujemy do nich respekt i musimy zagrać najlepiej, jak potrafimy – podkreślił Gattuso.

W poprzedniej rundzie Ligi Europy Milan wyeliminował Łudogorec Razgrad, a Arsenal Oestersunds FK.

Eurosport 1 pokaże spotkania Borussii Dortmund z Salzburgiem (godz. 19) oraz RB Lipsk z Zenitem St. Petersburg (godz. 21:05).

