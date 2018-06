Górnik Zabrze wraca do pucharów po 23-letniej przerwie

Piłkarze Górnika Zabrze w środę poznają rywala w eliminacjach Ligi Europy. Zabrzanie wracają europejskich rozgrywek po 23-letniej przerwie. Latem 1995 uczestniczyli w rywalizacji Pucharu Intertoto, rok wcześniej grali w Pucharze UEFA.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wisła Kraków. Arkadiusz Głowacki: Prosimy kibiców o cierpliwość. Wideo INTERIA.TV





"Cieszymy się, że po tylu latach będziemy mogli reprezentować klub i miasto w Europie. Ciężko na to pracowaliśmy przez ostatnie dwa lata. Najpierw był powrót do ekstraklasy, potem miejsce dające prawo gry w kwalifikacjach LE" - powiedział PAP trener zabrzan Marcin Brosz.



Ostatni pucharowy mecz Górnik rozegrał 22 lipca 1995, przegrywając na własnym stadionie z niemieckim Karlsruher SC 1:6. Gola dla gospodarzy zdobył Dariusz Koseła, wykorzystując rzut karny w 73. minucie.



Zabrzanie zajęli ostatnie miejsce w grupie, bez zdobytego punktu. Wyprzedzili ich Karlsruher S.C., szwajcarski FC Basel, angielski Sheffield Wednesday i duński Aarhus GF.



W poprzednim roku Górnik wystąpił w "poważniejszych" rozgrywkach Pucharu UEFA. W rundzie wstępnej polska drużyna trafiła na walijski Shamrock Rovers. U siebie zespół trenera Edwarda Lorensa wygrał 7:0, na wyjeździe 1:0.



Potem, w pierwszej rundzie zabrzanie grali z austriacką Admirą Wacker Wiedeń. Na wyjeździe przegrali 2:5, na swoim stadionie zremisowali 27 września 1994 1:1. Bramkę strzelił Henryk Bałuszyński (30), a oprócz niego zagrali w drużynie m.in. Tomasz Wałdoch, Tomasz Hajto i Jerzy Brzęczek. Bilety kosztowały wtedy 100, 70 i 50 tys. zł.



Trener Admiry Dietmar Constantini komplementował po tamtym spotkaniu rywali.



"Górnik jest zespołem technicznie i fizycznie bardzo dobrym, niebezpiecznie wykonuje rzuty wolne i rożne" - podsumował.



Podobnie grali podopieczni Brosza w minionym sezonie ligowym. Tyle, że po jego zakończeniu rozstanie z klubem ogłosił reprezentant Polski Rafał Kurzawa, czołowy egzekutor stałych fragmentów i najlepszy "asystent" w ekipie. Do chorwackiego Dinama Zagrzeb przeniósł się drugi ofensywny pomocnik Damian Kądzior.



Kiedy Górnik kończył swoją ostatnią europejską przygodę, Kurzawa miał dwa lata, a innego powoływanego do kadry pomocnika zabrzan Szymona Żurkowskiego nie było jeszcze na świecie.



"Przygotowania do sezonu musiały zostać przyspieszone z racji wcześniejszego startu kwalifikacji. Zamiast 21 lipca, zagramy 12. Nie mam żadnych oczekiwań w kwestii rywala. Skupiamy się na treningu, na tym, byśmy byli jak najlepiej przygotowani do tej rywalizacji" - podsumował Brosz.



Zabrzanie przygotowują się do sezonu na zgrupowaniu w Wodzisławiu Śląskim.



Na środowe losowanie do szwajcarskiego Nyon wybierają się przedstawiciele Górnika.