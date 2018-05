Laurent Koscielny kontuzjowany. Występ na mundialu zagrożony?

Ogromny pech obrońcy Arsenalu Londyn i reprezentacji Francji Laurenta Koscielnego. W 10. minucie rewanżowego spotkania półfinałowego Ligi Europejskiej z Atletico Madryt 32-letni zawodnik opuścił boisko na noszach z powodu kontuzji.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Arsenal nie wykorzystał prezentu danego przez Atletico. Wideo Eurosport

Koscielny doznał urazu po tym jak stracił równowagę na murawie Estadio Wanda Metropolitano w Madrycie. Francuz trzymał się za ścięgno Achillesa. Grymas bólu na twarzy zawodnika wskazuje, że może być to coś poważnego. Oczywiście nie mógł dalej kontynuować gry. Opuścił boisko na noszach, a jego miejsce zajął Calum Chambers.



Strata doświadczonego defensora to byłby duży cios dla "Kanonierów" w końcówce sezonu, ale także dla reprezentacji Francji. Za nieco ponad miesiąc w Rosji rozpoczynają się przecież mistrzostwa świata.



"Kanonierzy" walczą z Atletico o awans do finału Ligi Europejskiej. Pierwsze spotkanie na Emirates Stadium zakończyło się remisem 1-1.

Reklama

Półfinały Ligi Europejskiej - sprawdź wyniki

RK