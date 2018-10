LE: Eintracht Frankfurt - Lazio Rzym 4-1. Dwie czerwone kartki

Eintracht Frankfurt pokonał Lazio Rzym 4-1 w meczu grupy H Ligi Europejskiej. Goście nie tylko przegrali, ale i kończyli mecz w dziewiątkę.

Zdjęcie Luka Jović strzela gola na 3-1 /AFP Liga Europejska LE: Karabach - Arsenal 0-3. Grał Jakub Rzeźniczak

Gospodarze objęli prowadzenie już w czwartej minucie. Z rzutu rożnego dośrodkował Jonathan de Guzman, a Danny da Costa przymierzył z linii pola bramkowego pod poprzeczkę. Silvio Proto był bez szans.

Wyrównanie padło w 23. minucie. Akcję z własnej połowy wyprowadził Ciro Immobile, który podał na lewe skrzydło do Joaquina Correi, a ten wyłożył piłkę Markowi Parolo. Kapitan Lazio, będąc w polu karnym, nie zmarnował sytuacji i posłał futbolówkę do siatki. Piłkarze Eintrachtu mieli ogromne pretensje do sędziego Serdara Gözübüyüka, ponieważ akcja rzymian zaczęła się od podania Lucasa Leivy, który przejmując piłkę w parterze dotknął jej ręką. Bramkarz Kevin Trapp za protesty zobaczył nawet żółtą kartkę.

Kibice we Frankfurcie smucili się jednak tylko pięć minut. Wtedy Sebastien Haller świetnie zachował się na pograniczu pola karnego, wygrywając przebitkę z Leivą, podał do Mijata Gacinovicia, a ten sprytnie wycofał do nadbiegającego Filipa Kosticia, który z około ośmiu metrów pokonał Proto.

Jakby tego mało Lazio w doliczonym czasie pierwszej połowy straciło zawodnika. Z boiska wyleciał Duszan Basta, który w ciągu 12 minut zobaczył dwie żółte kartki.

Gospodarze trzeciego gola dołożyli w 52. minucie. Eintracht wyprowadził skuteczną kontrę. Zaczęło się od wybicia piłki głową z własnego pola karnego przez Marca Russa, przejął ją Haller, któremu nie przeszkodził Francesco Acerbi, i Francuz pognał do przodu. Pod polem karnym rywala Haller zagrał między nogami Wallace'a do niepilnowanego Luki Jovicia, a ten precyzyjną "podcinką" przerzucił futbolówkę nad Proto.

W 58. minucie sytuacja Lazio stała się dramatyczna. Correa zaatakował z tyłu de Guzmana i choć trafił go tylko lekko w stopę, to Gözübüyük pokazał mu od razu czerwoną kartkę. Rzymianie musieli więc grać w dziewiątkę.

Wynik spotkania został ustalony w doliczonym czasie. Z lewej strony dośrodkował rezerwowy Taleb Twatha, a z bliska akcję wykończył da Costa, czyli ten piłkarz, który rozpoczął w czwartek strzelanie we Frankfurcie.



Eintracht jest z kompletem punktów zdecydowanym liderem w grupie H.



Eintracht Frankfurt - Lazio Rzym 4-1 (2-1). Raport meczowy

Bramki: 1-0 Danny da Costa (4.), 1-1. Marco Parolo (23.), 2-1, Filip Kostić (28.), 3-1 Luka Jović (52.), 4-1 Danny da Costa (90.+4).



***



W meczach Ligi Europejskiej, które rozpoczęły się o 21, zobaczyliśmy tylko jednego Polaka. Tomasz Kędziora rozegrał całe spotkanie, a jego Dynamo Kijów zremisowało na wyjeździe z FK Jablonec 2-2. Ukraiński zespół już po 14 minutach prowadził 2-0, ale gospodarze w drugiej połowie potrafili wyrównać.

Natomiast w kadrze KRC Genk na pojedynek z Sarpsborgiem nie było Jakuba Piotrowskiego. Norwegowie wygrali 3-1.



***

Pewne zwycięstwo odniósł PAOK Saloniki, który pokonał na wyjeździe BATE Borysów aż 4-1. Prowadzenie dla gości uzyskał Aleksandar Prijović, były napastnik Legii Warszawa. Bohaterem meczu był jednak Léo Jabá. 20-letni Brazylijczyk strzelił dwa gole i zaliczył dwie asysty.