Liga Europejska. Dzielny Sporting wygrał, ale do półfinału awansowało Atletico Madryt

Ciekawe i emocjonujące do samego końca spotkanie oglądali w czwartkowy wieczór w Lizbonie kibice na Estádio José Alvalade. Ambitny Sporting pokonał 1-0 (1-0) Atletico w ćwierćfinale Ligi Europy. W pierwszym meczu ekipa z Madrytu wygrał jednak u siebie 2-0 i to ona powalczy w półfinale.

Sporting od dawna marzy o dużym sukcesie w rozgrywkach europejskich. Po raz ostatni w finale Pucharu UEFA, a więc prekursora Ligi Europy, lizbończycy byli w 2005 roku. Tam na własnej murawie przegrali z CSKA Moskwa. Teraz od półfinału ekipę z José Alvalade dzieliły trzy gole. W pierwszym spotkaniu Atletico u siebie wygrało bowiem 2-0.

Gospodarze od początku wyglądali bardzo dobrze. Przeprowadzali groźne akcje i wyglądało, że bramka dla nich jest tylko kwestią czasu. W 28. minucie z prawej strony dośrodkowywał Bruno Fernandes. Z mokrą piłką miał problem Jan Oblak, a ta trafiła na głowę Fredy’ego Montero i Kolumbijczyk z bardzo ostrego kąta pokonał Słoweńca.

Goście zaprezentowali się w tym samym składzie, co w niedzielę przeciwko Realowi w derbach Madrytu, ale wyglądali o wiele słabiej niż kilka dni temu. Wtedy było 1-1.

W Lizbonie podopieczni Diego Simeone w pierwszej połowie grali po prostu beznadziejnie. Nie mieli nawet jednego celnego strzału. Fatalnie prezentował się Diego Costa, ale dopiero na początku drugiej połowy zastąpił go Fernando Torres. Dopiero w 58. minucie goście mieli pierwszy celny strzał. Słabo piłkę kopnął jednak Antoine Griezmann.

Przyjezdni atakowali nieco śmielej, ale jednocześnie nie zapominali o grze w defensywie. Lizbończycy za to ryzykowali. Ich trener Jorge Jesus postawił wszystko na jedną kartę. Przez ostatni kwadrans zdecydował się walczyć z praktycznie tylko dwoma obrońcami. To sprawiło, że jego drużyna narażała się na kontrataki.

W 81. minucie Griezmann miał genialną okazję. Zawodnicy Sportingu źle ustawili pułapkę ofsajdową i Francuz znalazł się w sytuacji sam na sam. Zachował się jednak katastrofalnie. Rui Patricio był czujny i obronił.

Niespełna 120 sekund potem reprezentant "Trójkolorowych" miał równie świetną szansę, ale tym razem strzelił minimalnie obok prawego słupka.

Gospodarze do samego końca robili, co mogli, ale nie dali rady. Dzielnie próbowali doprowadzić do dogrywki. Atletico jednak szczęśliwie się wybroniło.

- Ekipa z Lizbony pokazała charakter i stworzyła sobie dużo sytuacji. Mogła zdobyć więcej bramek, ale tym razem to się nie udało. Ekipa z Madrytu miała trochę szczęścia, choć Griezmann powinien wykorzystać dwie znakomite sytuacje - powiedział ekspert Eurosportu Radosław Gilewicz.

W innym meczu FC Salzburg po niesamowitym meczu wygrał 4-1 z Lazio i awansował do najlepszej czwórki. W pierwszym spotkaniu rzymianie zwyciężyli 4-2.

Sporting Lizbona - Atletico Madryt 1-0 (1-0)

1-0 Montero (28.)



Wyniki 1/4 finału Ligi Europejskiej