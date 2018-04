Liga Europejska. FC Salzburg walczy o drugi w historii finał

Po prawie ćwierć wieku przerwy piłkarze FC Salzburg mają szansę zagrać w finale kontynentalnych rozgrywek pucharowych. W 1994 roku przegrali z Interem Mediolan walkę o Puchar UEFA. Teraz zmierzą się z Olympique Marsylia w półfinale Ligi Europejskiej.

"Byki" są jedynym zespołem spoza wielkiej kontynentalnej piątki rozgrywek ligowych (Anglia, Niemcy, Hiszpania, Włochy, Francja), który wystąpi w 1/2 finału tej edycji LE. Drugą parę tworzą Arsenal Londyn i Atletico Madryt.

Jako SV Austria drużyna z Salzburga dotarła do finału Pucharu UEFA 1993/94, ale w dwumeczu przegrała z Interem 0:1 i 0:1. Dwa lata później w finale Pucharu Zdobywców Pucharów rywalizował Rapid Wiedeń, lecz w Brukseli uległ Paris Saint-Germain 0:1. Od tego czasu austriaccy kibice czekają na sukcesy swych klubów.

"Wszystko jest możliwe. Chcemy awansować do finału, bo przecież jesteśmy już w półfinale, więc marzenie o udziale w decydującym meczu nie jest czymś dziwnym" - stwierdził 19-letni napastnik Salzburga Hannes Wolf.

Ekipa z Salzburga jest niespodziewanym półfinalistą, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że przegrała z Lazio Rzym 2:4 w pierwszym spotkaniu 1/4 finału. Była to pierwsza porażka tego austriackiego klubu w rozgrywkach LE od 20 października 2016 roku. Strata z Rzymu została jednak odrobiona, gdy FC Salzburg zdobył trzy bramki w ciągu czterech minut i wygrał ostatecznie 4:1. Rundę wcześniej Austriacy wyeliminowali Borussię Dortmund.

Z Olympique Marsylia piłkarze z Salzburga grali już dwukrotnie w tej edycji Ligi Europy. Oba zespoły trafiły na siebie już w fazie grupowej. W Austrii gospodarze wygrali 1-0, a we Francji padł bezbramkowy remis.

W ostatnich latach mistrzowie Austrii trafiali w rundzie grupowej LE także na innych rywali z Francji, w sezonie 2016/17 zmierzyli się z OGC Nicea (0-1 i 2-0), a 2011/12 - z PSG (1-3 i 2-0).

W swojej Bundeslidze Red Bull ma przewagę aż 11 punktów nad wiceliderem Sturmem Graz. Potyczka z Olympique Marsylia to jednak zupełnie inny ciężar gatunkowy. Przeciwnicy z Francji są gospodarzem pierwszego meczu, a na swoim boisku radzą sobie bardzo dobrze. Nie przegrali żadnego z ostatnich ośmiu spotkań w LE - siedem zwycięstw i remis.

Jeden z tych klubów znajdzie się 16 maja w finale w Nyonie (rewanże półfinałów 3 maja) i zagra z Arsenalem lub Atletico, które były uważane od początku fazy pucharowej za głównych kandydatów do zdobycia trofeum.

We francuskiej ekstraklasie Olympique Marsylia zajmuje czwarte miejsce, ze stratą 1 pkt do drugiego AS Monaco (PSG już zostało mistrzem), Arsenal jest szósty (tytuł dla Manchesteru City), natomiast Atletico plasuje się na pozycji wicelidera; 11 punktów więcej zgromadziła Barcelona.

Zdjęcie Andre Ramalho i Valon Berisha z Red Bull Salzburg / Getty Images

Program pierwszych meczów półfinałowych Ligi Europy:

czwartek, 26 kwietnia (godz. 21.05):

Arsenal Londyn - Atletico Madryt

Olympique Marsylia - FC Salzburg