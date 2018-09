Liga Europejska. Gattuso: Pokonali Legię, nie lekceważcie Dudelange

AC Milan zmierzy się z F91 Dudelange na inaugurację zmagań w grupie F Ligi Europejskiej. Trener włoskiej drużyny i krewki przed laty defensywny pomocnik Gennaro Gattuso ostrzegł swoich piłkarzy i kibiców, by nie lekceważyć mało znanego rywala z Luksemburga, bo ten w kwalifikacjach wyeliminował m.in. Legię Warszawa.

Dudelange jest pierwszym klubem z Luksemburga, który wystąpi w fazie grupowej europejskich pucharów. Stadion skazywanej na pożarcie drużyny mieści mniej niż 10 tysięcy kibiców. W czwartek na ten obiekcie zjawi się AC Milan, legenda piłkarskiej Europy, siedmiokrotny triumfator rozgrywek o miano najlepszej drużyny na kontynencie.

- Zasłużyli na to, żeby grać w fazie grupowej, bo po drodze wyeliminowali CFR Cluj i Legię Warszawa - powiedział trener mediolańskiego zespołu Gennaro Gattuso, który w latach 1999 - 2012 rozegrał 387 ligowych meczów dla Milanu.

Dudelange zaszokowało Legię, pokonawszy mistrzów Polski na ich terenie 2-1 i remisując u siebie 2-2. Z kolei z rumuńskim klubem Luksemburczycy odnieśli dwa zwycięstwa. U siebie wygrali 2-0, a na wyjeździe prowadzili już 3-0, by ostatecznie skończyć z wynikiem 3-2.

- Na papierze wciąż jesteśmy mocniejszą drużyną, ale zaczynamy mecz od zera. Grają 4-4-2 i mają zawodników, którzy mogą sprawić nam kłopoty, Sinani np. To solidna grupa, a jej trener jest dobrze przygotowany. Niemożliwe może stać się możliwe i wiemy, z czym się mierzymy. Bardzo ich szanujemy, niech wygra lepszy. Jesteśmy przyzwyczajeni do gry na większych stadionach, ale to nie znaczy, że będzie mniej fascynująco - podkreślił Gattuso.

- AC Milan to wielki klub. Wiemy, że to my mamy wszystko do stracenia w meczu z Dudelange. Musimy być przygotowani, a do rywala musimy podejść z szacunkiem. To kwestia mentalności i chęci zwycięstwa. Uczymy się tego, że nie możemy podarować przeciwnikom 20-30 minut swobodnej gry - mówił.

Mediolańczycy dokonają jednak pewnych zmian w składzie w stosunku do rozczarowującego remisu z Cagliari w Serie A w poprzedniej kolejce. W bramce w miejsce Gianluigiego Donnarummy zagra Pep Reina, a Patrick Cutrone został w kraju z powodu kontuzji.

- Zagra Pep, on daje zespołowi bardzo dużo i nie chodzi tylko o kwestie sportowe. Jest przywódcą, ma charyzmę - potwierdził.

