Liga Europejska. Hit Atletico z Arsenalem to wielki jubileusz Arsene'a Wengera

Piłkarze Arsenalu marzą, by pięknie pożegnać menedżera Arsene’a Wengera i awansować do finału Ligi Europejskiej. Londyńczycy zagrają w Madrycie z Atletico półfinałowy rewanż rozgrywek. W pierwszym spotkaniu Kanonierzy zremisowali 1-1. Dla Wengera będzie to 250. mecz na ławce trenerskiej w europejskich pucharach. Transmisja na żywo o 20.45 w Eurosporcie 1.

Po tym sezonie skończy się 22-letnia przygoda Arsene’a Wengera w północnym Londynie. Francuski trener chce pożegnać się z Arsenalem triumfem w Lidze Europejskiej. Wygrana w tych rozgrywkach zapewni londyńczykom start w następnej edycji Ligi Mistrzów. - Praca tutaj to dla mnie historia miłosna i chciałbym zakończyć ją w dobry sposób - mówił na przedmeczowej konferencji prasowej Wenger.

Rewanżowe starcie Arsenalu z Atletico będzie 250. meczem Arsene'a Wengera w roli szkoleniowca AFC w międzynarodowych rozgrywkach pod egidą UEFA. Więcej takich spotkań ma tylko Sir Alex Ferguson. Legendarny menedżer prowadził Manchester United w 269 spotkaniach w europejskich pucharach.

Arsenal w Premier League nie ma prawa marzyć o miejscu dającym awans do Ligi Mistrzów. Jedyną nadzieją Kanonierów pozostało pokonanie w półfinale Atletico Madryt i zwycięstwo w finale w Lyonie.

- Chcę odejść z przekonaniem, że do ostatniego dnia byłem tylko skupiony na Arsenalu. Gdy moja praca w Londynie dobiegnie końca, zobaczę, jakie będą dla mnie opcje. Na razie marze o finale i o dobrze zakończonej przygodzie z tym klubem - dodał Wenger, który już ma nowe oferty pracy. O Francuza zabiegają szefowie PSG i Evertonu.

