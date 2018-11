Liga Europejska. Lazio i Eintracht już pewne gry w fazie pucharowej

Bardzo szybko rozstrzygnęła się kwestia awansu do fazy pucharowej Ligi Europy w grupie H. Zagrają w niej Eintracht Frankfurt i Lazio, które wygrały swoje czwartkowe spotkania. Rzymianie pokonali Olympique Marsylia 2-1, a niemiecki zespół zwyciężył na wyjeździe Apollon Limassol 3-2.

Piłkarze Olympique, finaliści poprzedniej edycji tych rozgrywek, wiedzieli, że tylko zwycięstwo na Stadionie Olimpijskim przedłuży ich szanse na pozostanie w rywalizacji o awans. Dlatego też to właśnie marsylczycy nadawali ton grze w pierwszej połowie, a najczęściej ich ataki nakręcał Florian Thauvin. W 44. minucie oddał on bardzo groźny strzał lewą nogą z linii pola karnego, lecz nie po raz pierwszy świetnie w bramce Lazio interweniował Albańczyk Thomas Strakosha.

Kilkadziesiąt sekund później skutecznie zaatakowali za to gospodarze. Dośrodkowanie Ciro Immobile i niezdecydowanie obrońców francuskiej drużyny wykorzystał Marco Parolo, który strzałem głową dał prowadzenie rzymianom.

Znany głównie ze swoich strzeleckich umiejętności Immobile po przerwie popisał się jeszcze jedną efektowną asystą. W 55. minucie dokładnie zagrał w pole karne do Joaquina Correi, a argentyński napastnik sprytnie posłał piłkę obok próbującego interweniować bramkarza gości Yoanna Pele.

Chociaż w 60. minucie swoją dobrą grę udokumentował golem Thauvin, to piłkarze Lazio dowieźli wygraną do końcowego gwizdka sędziego. Rzymianie wygrali 2-1 i powiększyli w tabeli przewagę nad czwartkowymi rywalami aż do ośmiu punktów, co jest nie do odrobienia w ostatnich dwóch spotkaniach.

Lazio do końca będzie jednak musiało walczyć o pierwsze miejsce w grupie H. Na prowadzeniu w niej pozostał bowiem Eintracht Frankfurt, który odniósł swoje czwarte zwycięstwo w czwartym meczu fazy grupowej. Niemiecki zespół wygrał w Nikozji 3-1 z Apollonem Limassol, a golami dla przedstawiciela Bundesligi podzielili się Luka Jović, Sebastien Haller i Mijat Gacinović. Oba trafienia dla cypryjskiej drużyny były z kolei autorstwa Emilio Zelayi.

Lazio Rzym - Olympique Marsylia 2-1 (1-0)

Bramki: 1-0 Marco Parolo (45.), 2-0 Joaquin Correa (55.), 2-1 Florian Thauvin (60.)

Apollon Limassol - Eintracht Frankfurt 2:3 (0:1)

Bramki: 0-1 Luka Jović (17.), 0-2 Sebastien Haller (55.), 0-3 Mijat Gacinović (58.), 1-3 Emilio Zelaya (71.), 2-3 Emilio Zelaya (karny - 90+4.)

Wojciech Malinowski