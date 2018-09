Liga Europejska. Łudogorec Razgrad - Bayer Leverkusen 2-3. Grał Góralski

Dwubramkowe prowadzenie nie wystarczyło Łudogorcowi Razgrad do pokonania Bayeru Leverkusen w meczu grupy A Ligi Europejskiej. Siedmiokrotni mistrzowie Bułgarii przegrali na własnym stadionie 2-3, tracąc dwa gole w sześć minut. Na ostatni kwadrans spotkania na boisku pojawił się Jacek Góralski, ale niczym szczególnym się nie wyróżnił. Poza składem meczowym znalazł się Jakub Świerczok.

Zdjęcie Isaac Kiese Thelin (z lewej) i Aleksandar Dragović /Getty Images

Bayer w tym sezonie nie wygrał jeszcze meczu w Bundeslidze i zamyka ligową tabelę, ale swoją przygodę z Ligą Europy „Aptekarze” rozpoczęli od wygranej, choć po 31 minutach przegrywali 0-2.

Reklama

Kibiców w Razgradzie poderwał Claudiu Keseru, precyzyjnie uderzając z rzutu wolnego. Drugiego gola dla gospodarzy po podaniu Wandersona strzelił grający od 2011 roku w Łudogorcu Marcelinho.

To podrażniło gości, którzy zaczęli atakować coraz śmielej. Jeszcze przed przerwą kontaktowego gola zdobył Kai Havertz, a po zmianie stron przyjezdni osiągnęli wyraźną przewagę.

Piłkarze Bayeru potrafili ją zamienić na dwa gole, które padły w krótkim odstępie czasu. Najpierw zespołową akcję zakończył Isaac Kiese Thelin, a chwilę później dokładnym strzałem zza pola karnego, mimo asysty obrońców popisał się Kai Havertz.

Coraz większe problemy z wywalczenie miejsca w składzie mistrzów Bułgarii ma Jakub Świerczok. Pozyskany zimą z Zagłębia Lubin napastnik w poprzednim sezonie u trenera Dimityra Dymitrowa grał regularnie, w 12 meczach ligowych strzelając siedem goli. Latem zespół objął Brazylijczyk Paulo Autuori, który najwyraźniej nie ma zaufania do 25-letniego zawodnika. Polak w coraz większej liczbie meczów znajduje się poza składem meczowym i podobnie było w czwartkowym meczu Ligi Europy.

Równie nieregularnie gra w Bułgarii inny reprezentant Polski Jacek Góralski. 25-letni pomocnik po powrocie do klubu z mistrzostw świata stał się rezerwowym, który choć gra to niezbyt często w wyjściowym składzie. W meczu Ligi Europejskiej na murawie pojawił się w 76. minucie, zmieniając Swetosława Djakowa. Polak nie unikał zdecydowanych interwencji w obronie, za co był bliski zobaczenia żółtej kartki, ale w ataku niczym się nie wyróżnił.

Łudogorec Razgrad – Bayer Leverkusen 2-3 (2-1)

Bramki: 1-0 Keseru (8. minuta), 2-0 Marcelinho (31. minuta), 2-1 Havertz (38. minuta), 2-2 Thelin (63. minuta), 2-3 Havertz (69. minuta).