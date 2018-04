Liga Europejska. Problemy zdrowotne Arsenalu przed rewanżem z Atletico

Trener Arsenalu Arsene Wenger oszczędzał niektórych piłkarzy podstawowego składu przed rewanżem z Atletico Madryt w półfinale Ligi Europejskie, ale nie dotyczyło to Henricha Mchitarjana, który zagrał w niedzielę z Manchesterem United i zszedł z boiska z urazem kolana. Nie wiadomo, czy reprezentant Armenii wystąpi w czwartek w Madrycie. Transmisja w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze o 21.05.

Arsenal przegrał na Old Trafford 1-2. Mchitarjan strzelił gola na 1-1, ale najmłodsza drużyna od 2011 roku, jaką wystawił Wenger, nie poradziła sobie ostatecznie z doświadczeniem "Czerwonych Diabłów".

Do tego reprezentant Armenii musiał zejść z boiska w drugiej połowie, bo narzekał na problem z kolanem. Nie był to jedyny zawodnik Arsenalu, który doznał urazu w starciu z Manchesterem United. To samo dotyczy bramkarza Davida Ospiny i pomocnika Aleksa Iwobiego.

Wenegr nie chciał jednak całkowicie wykluczyć udziału tej trójki ze spotkania przeciwko Atletico Madryt i zapowiedział, że stan zdrowia zawodników będzie na bieżąco monitorowany.

- Mchitarjan ma stłuczone kolano. Ospina ma problem z kolanem, a Iwobi z mięśniem dwugłowym - potwierdził francuski szkoleniowiec, który po zakończeniu sezonu odchodzi z londyńskiego klubu.

Pomimo porażki w prestiżowym spotkaniu Wenger był zadowolony z tego, jak zaprezentowała się niedoświadczona drużyna. Kiedy ostatni raz szkoleniowiec wystawił tak młodą "jedenastkę" na Old Trafford siedem lat temu Arsenal został rozbity przez United aż 2-8.

- Mój następca obejrzy dzisiejszy mecz. Mam nadzieję, że wyciągnie pozytywne wnioski. Niektórzy młodzi piłkarze pokazali, że mogą to udźwignąć na 100 proc. Maitland-Niles powoli zmierza do tego miejsca, w którym może się znaleźć. Dużo kreuje. Mavropanos pokazywał na treningach wysoką jakość. Czy pokazał to w ważnym meczu? Myślę, że tak. Swoją jakością zaskoczył dziś wszystkich - ocenił Wenger.

- Przed spotkaniem było wiele znaków zapytania. Ale poziom naszej gry był dobry, indywidualnie piłkarze spełnili zadanie. Wynik był negatywny, ale był to pozytywny występ. Graliśmy bardzo młodą drużyną. Piłkarze są w szatni są zniszczeni (fizycznie). Dali z siebie wszystko - chwalił podopiecznych szkoleniowiec.

