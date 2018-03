Liga Europejska. Znamy pary ćwierćfinałowe

Arsenal Londyn zmierzy się z CSKA Moskwa, a Atletico Madryt ze Sportingiem Lizbona w ćwierćfinale Ligi Europejskiej. Losowanie odbyło się w siedzibie UEFA w szwajcarskim Nyonie.

Zdjęcie Arsenal Londyn jest jednym z faworytów Ligi Europejskiej /PAP/EPA

Arsenal i Atletico to główni faworyci rozgrywek. Zwłaszcza dla "Kanonierów" Liga Europejska jest niezwykle ważna, bo tą drogą mogą dostać się do następnej edycji Ligi Mistrzów. W Premier League podopieczni Arsena'a Wengera spisują się bowiem poniżej oczekiwań. W starciu z CSKA Moskwa to Arsenal jest faworytem. Podobnie jak Atletico w parze ze Sportingiem Lizbona.



Interesująco zapowiada się walka w pozostałych parach. Debiutant w europejskich pucharach RB Lipsk trafił na Olympique Marsylia. Piłkarze FC Salzburg, którzy sprawili niespodziankę w 1/8 finału eliminując Borussię Dortmund Łukasza Piszczka, zmierzą się w boju o najlepszą czwórkę z Lazio Rzym.



Ambasadorem tegorocznego finału jest Eric Abidal, który wcielił się w rolę "sierotki".

Pierwsze spotkania ćwierćfinałowe rozegrane zostaną 5 kwietnia, a rewanże tydzień później.



Mecz finałowy zostanie rozegrany 16 maja na Parc Olympique Lyonnais. Triumfator zagra w przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów.

Pary ćwierćfinałowe Ligi Europejskiej:

RB Lipsk - Olympique Marsylia



Arsenal Londyn - CSKA Moskwa



Atletico Madryt - Sporting Lizbona



Lazio Rzym - FC Salzburg

