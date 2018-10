Liga Europy. AC Milan - Real Betis Sewilla 1-2

To nie było dobre spotkanie w wykonaniu piłkarzy AC Milan, którzy dopiero pod koniec drugiej połowy naprawdę zaczęli grać w piłkę. Wcześniej podopieczni Gennaro Gattuso nie mieli praktycznie nic do powiedzenia i w efekcie przegrali na San Siro z Betisem Sewilla 1-2 (0-1). Po 3. kolejkach Ligi Europy mediolańczycy stracili prowadzenie w grupie F i tracą punkt do Betisu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Carlo Ancelotti (Napoli) po remisie z PSG w Lidze Mistrzów. Wideo © 2018 Associated Press

W niedzielę wieczorem Milan doznał dotkliwej porażki w derbowym starciu z Interem Mediolan przegrywając 0-1 po golu strzelonym w doliczonym czasie gry. Nawet włoskie media nie ukrywały, że presja ciążąca na szkoleniowcu ”Rossonerich” Gennaro Gattuso jest coraz większa. Z drugiej strony Betis w ostatnich dwóch meczach doznał dwóch porażek – boli przede wszystkim przegrana z Realem Valladolid na własnym stadionie. Faworytem ekspertów i bukmacherów byli gospodarze.

Reklama

Jak się po raz kolejny okazało – futbol rządzi się swoimi prawami. Od początku spotkania to goście grali lepiej, odważniej i stworzyli więcej sytuacji. Już w 3. minucie bramkę mógł zdobyć Arnaldo Sanabria, ale będąc pod presją obrońcy strzelił nad poprzeczką. Niewiele później znakomitą okazję zmarnował Antonio Barragan, który nie wykorzystał dośrodkowania Juniora Firpo i uderzył głową obok słupka.

W 30. minucie Betis wyszedł na prowadzenie. Autorem gola Sanabria. Najpierw wypożyczony z PSG Giovani Lo Celso znakomicie poradził sobie z Cristianem Zapatą, a następnie dograł po ziemi do Paragwajczyka, który uprzedził pilnującego go Allessio Romagnolego i strzelił do bramki z bliskiej odległości. Później przewaga również należała do gości, którzy powinni podwyższyć na 2-0. Dogodne okazje zmarnowali Firpo i ponownie Sanabria.

A Milan? Grał chaotycznie i bez pomysłu. Tuż przed przerwą Gonzalo Higuain domagał się rzutu karnego za faul Aissy Mandiego, ale sędzia wskazał na rzut rożny. Wściekły Argentyńczyk za bardzo protestował i został ukarany żółtą kartką.

Gattuso jeszcze w przerwie postanowił dokonać dwóch zmian. W miejsce beznadziejnego Tiemoue Bakayoko wszedł napastnik Patrick Cutrone, a bezproduktywnego Fabio Boriniego zastąpił Suso.

Zmiany nie przyniosły spodziewanych efektów. Co więcej to przyjezdni zdobyli drugą bramkę w tym spotkaniu. W 55. minucie Lo Celso przejął piłkę przed polem karnym i popisał się fenomenalnym uderzeniem w lewy górny róg. Pepe Reina był bez szans.

Od tego momentu Betis skoncentrował się przede wszystkim na defensywie, a Milan robił co mógł, by przynajmniej strzelić gola. Jednak niezbyt mocne uderzenie Suso bez problemu obronił Pau Lopez, natomiast po strzale z dystansu w wykonaniu Samuela Castillejo piłka odbiła się od słupka.

W 83. minucie ”Rossoneri” w końcu dopięli swego. Casteillejo podał po ziemi z prawej strony, a Cutrone trafił z kilku metrów. To była niemal kopia pierwszej bramki dla Betisu. Dla Włocha to czwarty gol w obecnym sezonie i zarazem czwarty strzelony po wejściu z ławki.

Tuż przed końcem regulaminowego czasu gry Marc Bartra ostro potraktował Castillejo w polu karnym. Sędzia nie wskazał na ”wapno”. Powtórki pokazały, że Hiszpan najpierw trafił w nogę rodaka, a dopiero później dotknął piłkę. Błąd arbitra.

W końcówce Castillejo nie wytrzymał ciśnienia i brutalnie sfaulował Lo Celso, za co otrzymał bezpośrednią czerwoną kartkę. To chyba najlepsze podsumowanie występu podopiecznych Gattuso.

AC Milan – Betis Sewilla 1-2 (0-1)

Bramki: 0-1 Sanabria (30.), 0-2 Lo Celso (55.), 1-2 Cutrone (83.)

po

Wyniki, terminarz i tabela grupy F Ligi Europy