Liga Europy: Danny Welbeck z miejsca trafił do szpitala

Trener Arsenalu Londyn Unai Emery stwierdził po bezbramkowo zremisowanym spotkaniu ze Sportingiem Lizbona w Lidze Europy, że kontuzja Danny'ego Welbecka to bardzo smutna wiadomość i potwierdził, że jego podopieczny "złamał coś w kostce". Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa leczenie napastnika, który z miejsca został odwieziony do szpitala.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mourinho tłumaczy się z prowokacyjnego gestu. Wideo © 2018 Associated Press

Welbeck w ostatnim czasie wrócił do formy, dzięki czemu otrzymał powołanie od Garetha Southgate'a na listopadowe zgrupowanie angielskiej kadry. W czwartek trener Emery dał mu szansę gry od pierwszej minuty i były gracz Manchesteru United szybko zaczął dochodzić do sytuacji.

Reklama

Niecałe pół godziny po rozpoczęciu spotkania Welbeck wyskoczył do dośrodkowania, a razem z nim obrońca Sportingu Bruno Gaspar, który spadł piłkarzowi Arsenalu na nogę. Reakcja Welbecka, a później jego kolegów była jednoznaczna - kontuzja wyglądała paskudnie, a poszkodowanemu trzeba było podać maskę tlenową.

- Najgorsze wiadomości dziś to te kontuzje - powiedział na pomeczowej konferencji prasowej Emery, mając na myśli także uraz mięśniowy obrońcy Stephana Lichtsteinera. - Został zabrany do szpitala. Musimy poczekać. Danny bardzo dobrze pracował. To bardzo miły człowiek, jego zaangażowanie było ogromne. Ta kontuzja jest bardzo przykra dla niego, dla nas i dla wszystkich - mówił.

27-letni Welbeck doświadczył kolejnego problemu ze zdrowiem w chwili, gdy wszystko zaczęło się mu w końcu układać po serii innych urazów. Jego kolejną pauzę najprawdopodobniej trzeba będzie teraz liczyć w miesiącach

- Ta kontuzja wpłynęła na nastawienie zawodników. Kiedy uprawia się futbol, występuje w meczach o stawkę, takie rzeczy się zdarzają. Nie chcemy tego, ale taka jest nasza profesja. Każda kontuzja jest inna. On coś złamał w kostce. Ta kontuzja różni się od innych - powtórzył Una Emery.

W najbliższej kolejce Premier League Arsenal mierzy się w niedzielę z Wolverhampton.

kip