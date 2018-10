Liga Europy. Sporting Lizbona - Arsenal Londyn 0-1

Ostatnie tygodnie należą do Arsenalu, który wygrywa mecz za meczem. Kolejne zwycięstwo "Kanonierzy" odnieśli w Lizbonie, gdzie w Lidze Europy pokonali Sporting 1-0. Był to już ich 11. triumf z rzędu we wszystkich rozgrywkach.

W Lizbonie spotkały się dwie najlepsze drużyny grupy E. Zarówno Sporting jak i Arsenal zgarnęły komplet punktów w dwóch wcześniejszych meczach. Świetnie grają ostatnio szczególnie "Kanonierzy", którzy we wszystkich rozgrywkach zaliczyli aż 10 zwycięstw z rzędu. Siedem w lidze, dwa w Lidze Europy i jedno w Pucharze Ligi.

Kolejne dorzucili w czwartek, choć do przerwy nic na to nie zapowiadało. Pierwsze 45 minut toczyło się w ospałym tempie. Oba zespoły nie miały pomysłu jak sforsować defensywę rywali, ale zaraz po zmianie stron do ataku ruszył Arsenal.

W ciągu pięciu minut po przerwie dwa strzały oddał Pierre Emerick Aubameyang. Przynajmniej jeden z nich powinien zakończyć się golem. "Kanonierzy" byli coraz groźniejsi. Widać, że bardzo chcą przywieźć z trudnego terenu trzy punkty.

Aktywny był Danny Welbeck. Anglik dostał idealne podanie na głowę, umieścił nawet piłkę w siatce, ale sędzia gola nie uznał, bowiem napastnik jego zdaniem faulował. Welbeck nie dawał za wygraną. W 77. minucie dostał podanie w tempo i tym razem huknął bez zastanowienia, a Arsenal objął zasłużone prowadzenie, które dowiózł do końca. Sporting nie stworzył sobie żadnej 100-procentowej sytuacji.



Sporting Lizbona - Arsenal Londyn 0-1 (0-0)

Bramka: Danny Welbeck (77)

