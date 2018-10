Olympique Marsylia - Lazio Rzym 1-3 w Lidze Europy

To był mecz do jednej bramki. W trzeciej kolejce Ligi Europy Lazio Rzym pewnie pokonało na wyjeździe Olympique Marsylia 3-1. Przez większość spotkania gospodarze nie mieli nic do powiedzenia.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Skrót finału LE Olympique M. - Atletico 3-0. Wideo Eurosport

Grupa H - zobacz wyniki, strzelców, składy, terminarz i tabelę

Reklama

Francuzi zagrali słabe spotkanie. Na boisku wyglądali tak, jakby byli myślami przy niedzielnym klasyku z PSG. Popełnili w obronie kilka fatalnych błędów i w konsekwencji przegrali z Lazio 1-3. Co gorsze, ich szanse na awans do dalszej rundy Ligi Europy mocno zmalały. Po trzech meczach mają na koncie zaledwie punkt. Rzymianie zgromadzili sześć "oczek", a prowadzący Eintracht Frankfurt dziewięć.

Czwartkowy znakomicie ułożył się dla gości. W 10. minucie Wallace wykorzystał błąd obrońcy i bramkarz Mandandy, którzy minęli się z piłką. W tej sytuacji gracz Lazio spokojnie skierował futbolówkę do siatki Marsylii.

Do przerwy Włosi mogli dorzucić jeszcze co najmniej dwa trafienia, aby byli nieskuteczni. Drugie trafienie dorzucili w 59. minucie. Ciro Immobile znakomicie dograł w uliczkę do Felipe Caicedo, a ten spokojnym płaskim strzałem umieścił piłkę w siatce.

Ataki Olympique były nieporadne i znakomicie rozbijane przez włoską obronę. Gospodarzy do życia przywrócił Dimitri Payet, który zdobył kontaktową bramkę znakomitym uderzeniem z rzutu wolnego.



Kibice przez chwile liczyli, że ich pupile zdołają wyrównać, ale szybko zostali uciszeni przez Adama Marusicia. Czarnogórzec ustalił wynik spotkania na 3-1.



Olympique Marsylia - Lazio Rzym 1-3 (0-1)

Zobacz raport meczowy