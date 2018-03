RB Lipsk awansował do ćwierćfinału Ligi Europejskiej po remisie w Petersburgu

Zenit Petersburg tylko zremisował z RB Lipsk 1-1 (1-1) w rewanżowym spotkaniu 1/8 finału Ligi Europy i odpadł z rozgrywek. Rosyjska drużyna bardzo się starała odwrócić losy dwumeczu, ale szczęście było przy zespole gości, który w pierwszym spotkaniu wygrał 2-1.

Lipsk podchodził do spotkania z nieznaczną zaliczką. W rewanżu wszystko szło po myśli piłkarzy Ralpha Hasenhuettla od 22. minuty, gdy Jean Augustin wykorzystał podanie Timo Wernera po ładnej indywidualnej akcji. Francuz popisał się ładnym obrotem przy strzale, czym zaskoczył bramkarza Siergieja Lunewa.

Gospodarze nie zrazili się i konsekwentnie dążyli do wyrównania, choć los im nie sprzyjał. Już na początku meczu kontuzji stawu skokowego doznał napastnik Aleksandr Kokorin i musiał opuścić boisko. W poprzeczkę z rzutu wolnego trafił Leandro Paredes. Argentyńczyk znalazł się później również w bardzo dobrej sytuacji, ale strzelił w bramkarza Petera Gulacsiego. Bliski zdobycia bramki był Sebastian Driussi, lecz jego bardzo ładne uderzenie efektownie sparował Gulacsi.

W doliczonym do pierwszej połowy czasie Driussi znalazł się w jeszcze jednej idealnej sytuacji, której już nie zmarnował. Domenico Criscito dośrodkował do Argentyńczyka z lewej strony, a ten z bliskiej odległości trafił do siatki.

W drugiej połowie lepiej momentami wyglądali zawodnicy Roberto Manciniego. Gracze Zenitu robili, co mogli, by przynajmniej doprowadzić do dogrywki. Problem polegał na tym, że choć włożyli mnóstwo ambicji w poczynania, nie potrafili stwarzać zbyt wielu okazji.

Zdjęcie Timo Werner i Naby Keita cieszą się z gola dla RB Lipsk / Imago

Lipsk przyśpieszał rzadko, głównie przeszkadzał, ale jak już podkręcił tempo, potrafił szybko przedostać się w pole karne. W 82. minucie arbiter podyktował rzut karny po ewidentnym faulu Mihy Mevli na Timo Wernerze. Napastnik nie wykorzystał jednak szansy dobicia przeciwnika, bo strzelił w środek i Andriej Lunew odbił piłkę.

Po zmarnowanym rzucie rożnym Lipsk miał jeszcze kontrę w doliczonym czasie. Werner trochę za mocno podawał do Portugalczyka Brumy, który został zatrzymany w ostatniej chwili przez Lunewa, a sędzia po chwili zakończył spotkanie.

Losowanie par ćwierćfinałowych w piątek.

1/8 finału Ligi Europy

Zenit Petersburg - RB Lipsk 1-1 (1-1)

1-0 Augustin (22.)

1-1 Driussi (45+1)

