RB Lipsk - Zenit Petersburg 2-1 w 1/8 finału ligi Europejskiej. Timo Werner bohaterem

RB Lipsk lepsze od Zenitu w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Europy. Gospodarze wygrali 2-1, a bohaterem spotkania był 22-letni Timo Werner, który miał przepiękną asystę piętą oraz strzelił równie ładnego gola z kontra. Humory miejscowym kilka minut przed końcowym gwizdkiem popsuł Domenico Criscito, popisując się wyśmienitym strzałem z rzutu wolnego.

Wyniki i terminarz meczów 1/8 finału Ligi Europejskiej

- Najważniejsze to nie stracić gola na własnym stadionie - mówił przed meczem w Lipsku trener RB Ralph Hasenhuttl.



Wicemistrzowie Niemiec na europejskiej arenie zadebiutowali w Lidze Mistrzów, zajmując trzecie miejsce za Besiktasem i FC Porto. W każdym spotkaniu na Red Bull Arena gospodarze tracili przynajmniej jednego gola, podobnie jak w meczu 1/16 finału Ligi Europy.



RB na tym etapie rozgrywek przegrało z Napoli 0-2, ale dzięki wyjazdowej wygranej 3-1 przedostało się do dalszej fazy zmagań.

Gospodarze od pierwszych minut mieli przewagę w środku pola, znacznie dłużej utrzymując się przy piłce, nie potrafili jednak zamienić częstszego posiadania futbolówki na sytuacje podbramkowe. Najlepszą w 36. minucie miał Emil Forsberg, który z rzutu wolnego obił słupek bramki strzeżonej przez Andrieja Łuniowa.

W pierwszej połowie prowadzony przez Roberto Manciniego Zenit ograniczał się głównie do kontr, nie oddając żadnego celnego strzału na bramkę rywali.

Chaotyczne momentami spotkanie po zmianie stron było znacznie ciekawsze. Obfitowało też w ładne gole. Pierwsi do bramki rywali piłkę skierowali gospodarze, przeprowadzając ładną akcję środkiem pola. W 56. minucie piłkę pomiędzy obrońcami Zenitu poprowadził Bruma, po czym dograł do znajdującego się blisko pola karnego Wernera. Napastnik RB odegrał do kolegi piętą, a ten kopnął nie do obrony.

Kilka chwil później Werner mógł podwyższyć na 2-0, lecz w sytuacji sam na sam z bramkarzem trafił prosto w Łuniowa. 22-latek zdołał umieścić jednak piłkę między słupkami w 77. minucie, kiedy to efektowną podcinką wykończył podanie Naby’ego Keity.

Po stracie pierwszego gola Zenit zaczął atakować odważniej, nie stracił też animuszu w momencie, gdy gospodarze powiększyli swoja przewagę. Podopieczni Manciniego dopięli swego, po tym jak rzut wolny tuż przed polem karnym wymusił Aleksandr Kokorin. Do piłki w 86. minucie podszedł Domenico Criscito, po czym kopnął ponad murem, idealnie wpasowując futbolówkę między słupkiem i poprzeczką.

RB próbowało jeszcze strzelić trzeciego gola, ale nie zdołało powiększyć swojej przewagi. Dobra okazję w ostatnich sekundach doliczonego czasu gry zmarnował Marcel Sabitzer.

Rewanż 15 marca w Petersburgu zapowiada się niezwykle ciekawie.

RB Lipsk - Zenit Petersburg 2-1 (0-0)

Bramki:



1-0 Bruma (56.)

2-0 Timo Werner (77.)

2-1 Domenico Criscito 2-1 (86.)