Sporting - Atletico 1-0. Nieskuteczny Griezmann. Wideo

Dwa potężne pudła zaliczył w czwartkowy wieczór Antoine Griezmann. Oto druga z nich. Na szczęście dla hiszpańskiego zespołu były one bez konsekwencji. Atletico przegrało co prawda w rewanżu ćwierćfinału Ligi Europy ze Sportingiem 0-1, ale dzięki wygranej u siebie (2-0) awansowało do kolejnej rundy.