Atletico - Arsenal. Bramka Diego Costy. Wideo

Diego Costa, jeszcze gdy grał w Chelsea, miał słabość do meczów z tym właśnie rywalem. Czy to okazywaną poprzez strzelane gole, czy też bardzo ostrą i kontrowersyjną grę przeciwko niemu. Powtórzył to już jako piłkarz Atletico Madryt, gdy w rewanżowym spotkaniu półfinału Ligi Europejskiej strzelił gola z Arsenalem. Zobacz to trafienie.