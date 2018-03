Analiza. Miliardy, które zdały się na nic. Kolejny zawód Paris Saint-Germain

Kolejna edycja Ligi Mistrzów i kolejna gorzka pigułka do przełknięcia dla właścicieli i piłkarzy Paris Saint-Germain. Po raz siódmy z rzędu nie udało się awansować nawet do półfinału Champions League. Tym razem klub z Parc des Princes nie sprostał Realowi Madryt (1-2). Nie chodzi tylko o pożegnanie z rozgrywkami, ale przede wszystkim o styl, w jakim narodziła się kolejna odsłona paryskiej tragedii.

Zdjęcie Edinson Cavani (PSG) face au Real Madrid. /Getty Images

Najlepsi: Cristiano Ronaldo i Lucas Vasquez

Można go nie lubić, można krytykować, ale nie zmienia to faktu, że Cristiano Ronaldo po raz kolejny zrobił swoje w kluczowym momencie. Portugalczyk nie zmarnował świetnego dośrodkowania Lucasa Vazqueza i pewnym uderzeniem głową pokonał Alphonse’a Arreolę. To jego dwunasty gol w obecnej edycji Ligi Mistrzów. Zresztą, asystent również zasłużył na wyróżnienie. Grał niezwykle pewnie, mądrze i skutecznie. Ponadto często schodził na lewą stronę boiska, czym dezorientował obrońców. Dani Alves i spółka mieli z nim duże kłopoty. Natomiast przy drugim golu dla ”Królewskich” świetnie przejął piłkę w środku pola, później przebiegł ponad 20 metrów i popisał się podaniem, po którym ostatecznie Casemiro skierował futbolówkę do bramki. Mało? Po jego strzale w końcówce piłka odbiła się od słupka. Wielka klasa.

Najsłabsi: Angel Di Marii i Marco Verratti

Pierwszy miał zastąpić kontuzjowanego Neymara i sprawić, że jego byli koledzy z Realu Madryt będą mieli ręce pełne roboty przed własnym polem karnym. Tak się jednak nie stało. Argentyńczyk należał do najsłabszych na boisku, większość jego dośrodkowań była blokowana, a sam nie przeprowadził żadnej groźnej akcji. Trudno sobie wyobrazić, by nieobecny Brazylijczyk zagrał gorzej od Di Marii. Natomiast Verratti miał dzielić w środku pola pod nieobecność Toniego Kroosa i Luki Modricia (obaj usiedli na ławce rezerwowych), ale nie wywiązał się ze swoich obowiązków. Na dodatek w 66. minucie wykazał się ogromną niedojrzałością – niepotrzebnie ostro zareagował na decyzję arbitra i otrzymał drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę. A przecież jego koledzy, nawet grając w osłabieniu, w 71. minucie zdołali strzelić gola wyrównującego. Z Verrattim na boisku mieliliby większe szanse na odrobienie strat z pierwszego spotkania.

Przełomowy moment

W 43. minucie przy stanie 0-0 Dani Alves znakomicie podał do Kyliana Mbappe. Francuz wyprzedził obrońcę, wpadł w pole karne i mógł wyłożyć piłkę do znajdującego się na czystej pozycji Edinsona Cavaniego, jednak sam zdecydował się na strzał, który wybronił Keylor Navas. To była sytuacja, która mogła odmienić losy rywalizacji. Gol na pewno dałby gwiazdom z Paryża jeszcze większego ”kopa” na drugą połowę.

Kontrowersja

Fani Paris. St. Germain należą do najlepszych we Francji, ale tym razem zrobili najgorszą możliwą rzecz – odpalili race w momencie, gdy ich ulubieńcy atakowali, byli ”w gazie” i polowali na bramkę. Sędzia Felix Brych musiał przerwać zawody na kilka chwil, co wybiło gospodarzy z rytmu. Zaraz do głosu doszli goście z Madrytu, którzy zamknęli rywali na własnej połowie, a najbardziej bolesną konsekwencją był gol Cristiano Ronaldo na 1-0. Jeśli fani PSG chcą krytykować piłkarzy albo trenera, to sami także powinni posypać głowę popiołem.

Liczba meczu: 0

Odkąd w 2011 roku Paris St. Germain został przejęty przez Qatar Sports Investments, a nowym prezydentem klubu został Nasser al-Khelaifi wydano na wzmocnienia grubo ponad miliard euro. Efekt? Brak awansu nawet do półfinału Champions League. PSG czterokrotnie odpadał w ćwierćfinale i dwukrotnie w 1/8 finału. Ewidentnie coś na Parc des Princes nie działa tak jak powinno. Paryżanie byli uznawani za faworytów w dwumeczu z Realem Madryt, ale ponownie zawiedli i byli wyraźnie słabsi od obrońców tytułu. Szkoleniowiec Unai Emery może już pakować walizki, najpóźniej po zakończeniu sezonu pożegna się z posadą.

Naszym zdaniem: brak charakteru i jakości

Dwumecz z Realem Madryt udowodnił, że choć w PSG nie brakuje wielkich gwiazd o ogromnych umiejętnościach, to nadal nie udało się stworzyć drużyny z krwi i kości. Gospodarze wtorkowego meczu nie przypominali zespołu, który jest gotowy "umrzeć" na boisku dla słusznej sprawy. Piłkarze Emery’ego nie potrafili przejąć kontroli nad meczem, nie mieli pomysłu na sforsowanie defensywy ”Królewskich”, a po stracie gola kompletnie się pogubili, czego efektem m.in. czerwona kartka dla Verrattiego. Oczywiście, zabrakło Neymara, ale mając takich piłkarzy i tak należało wymagać od PSG zdecydowanie więcej. Ponownie zabrakło charakteru, woli walki i momentami piłkarskiej jakości, dzięki której udałoby się oszukać obronę rywali. Natomiast ”Los Blancos” zagrali z dużym spokojem, nie panikowali, gdy przeciwnicy przycisnęli i czekali na odpowiedni moment, by zadać decydujący cios. Po tym poznaje się drużynę zdolną do walki o najwyższe cele. I bez wątpienia po takim występie zespół Zinedine’a Zidane’a ponownie musi być uznawany za jednego z faworytów do końcowego triumfu.

