Arturo Vidal przejdzie operację. Nie zagra z Realem Madryt?

Piłkarz reprezentacji Chile i Bayernu Monachium Arturo Vidal przejdzie drobną operację kolana. To oznacza, że zagrożony jest jego występ w półfinale Ligi Mistrzów z Realem Madryt (25 kwietnia w Monachium i 1 maja w Madrycie).

Pomocnik mistrza Niemiec urazu doznał podczas niedzielnego treningu.

"Poślizgnął się i wykręcił kolano. Rozmawiałem z lekarzem, który zrobił już prześwietlenie. Arturo musi zostać poddany drobnej operacji artroskopowej. Jest już w drodze do Augsburga. To na pewno wykluczy go z gry na krótki okres" - powiedział trener bawarskiego zespołu Jupp Heynckes.

To już drugi uraz tego zawodnika w ostatnim czasie, kilkanaście dni temu po raz pierwszy Vidal miał problemy ze stawem kolanowym podczas meczu ćwierćfinałowego Ligi Mistrzów z Sevillą, wygranego przez Bayern 2-1. W spotkaniu rewanżowym (0-0) nie wystąpił, zajęcia wznowił dopiero w niedzielę i od razu zakończyły się one odnowieniem kontuzji.

To oznacza, że Vidala na pewno zabraknie we wtorkowym meczu z Bayerem Leverkusen w półfinale Pucharu Niemiec. Jednak pod znakiem zapytania stanął jego występ w meczach półfinałowych Ligi Mistrzów z Realem Madryt (25 kwietnia i 1 maja).

Chile zagra towarzysko z Polską 8 czerwca w Poznaniu.



