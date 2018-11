Atletico - Borussia 2-0. Ekipa z Madrytu wreszcie na właściwym torze

Wtorkowy mecz z Borussią Dortmund w Lidze Mistrzów był być może najlepszym w tym sezonie popisem graczy Atletico Madryt. Trener "Rojiblancos" Diego Simeone ma tego świadomość i po zwycięstwie 2-0 nad liderem Bundesligi stwierdził, że jego drużyna po małych problemach wreszcie powróciła na właściwe tory.

Jak na ironię punktem szczytowym słabszej formy ekipy z Wanda Metropolitano było starcie z tym samym rywalem, z tym, że to rozgrywane w Dortmundzie, gdzie Atletico przegrało jak najbardziej zasłużenie 0-4.

"Cholo" to jednak jeden z najlepszych motywatorów i ekspertów od zarządzania kryzysowego w światowej piłce, potrafił więc porażkę przekuć w sukces, przez co już w rewanżu to jego piłkarze dominowali nad Borussią, a dwie bramki to najmniejszy wymiar kary, jaka mogła ich rywali spotkać.

Pomimo straty kilku punktów i paru gorszych momentów sytuacja podopiecznych Simeone jest całkiem przyzwoita. W Lidze Mistrzów zrównali się z liderującym BVB punktami i są już krok od fazy pucharowej, natomiast w LaLidze po jedenastu kolejkach do prowadzącej Barcelony tracą tylko cztery punkty.



- To wszystko, co dzieje się ostatnio wokół klubu, zwłaszcza ostatni mecz, napawa optymizmem. Ale optymizmem nie z głową w chmurach tylko stopami twardo stąpającymi po ziemi. Musimy pozostać na tym właściwym torze, a to będzie być może jeszcze trudniejsze niż znalezienie się na nim. Dzięki temu nie stracimy koncentracji i będziemy dalej realizować nasze cele - Simeone podczas konferencji prasowej na swoją drużynę i jej grę spoglądał długofalowo.

Po meczu wyróżnił też kilka postaci, bez których do zwycięstwa z Borussią mogłoby nie dojść. W tym strzelców goli - Saula Nigueza i Antoine'a Griezmanna. - Antoine jest w niebywałej formie. Ten sezon rozpoczął po kapitalnym poprzednim i w sumie gdy gra tak jak dziś, to drużyna ma znacząco ułatwione zadanie. Dzięki niemu inni grają o wiele lepiej. Nikola Kalinić, pomoc z Saulem, Thomasem, Rodrigo, Angelem Correą czy obrona z Juanfranem i Felipe Luisem, wszyscy zaprezentowali się naprawdę znakomicie - w typowy dla siebie, wyrazisty sposób dbał o morale madryckiej szatni.