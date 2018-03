Barcelona-Chelsea. Cesc Fabregas: Bardzo możliwe, że eksploduję z radości po golu na Camp Nou

Już w środę okaże się, czy Chelsea dokona wielkiej rzeczy i wyeliminuje Barcelonę na etapie 1/8 finału Ligi Mistrzów. W składzie mistrzów Anglii nie powinno zabraknąć Cesca Fabregasa, wychowanka Barcelony, który zdobył z nią mistrzostwo i Puchar Hiszpanii. - Nie jestem pewny, czy nie celebrowałbym gola na Camp Nou - wyznał Hiszpan w wywiadzie z dziennikiem „Marca”

Zdjęcie Cesc Fabregas /PA Sport

Zobacz zestaw par 1/8 finału Ligi Mistrzów

Reklama

Londyńczycy postawili dzielny opór Barcelonie i zremisowali przed własną publicznością 1-1. Wynik ugrany na Stamford Bridge sprawia, że Chelsea wciąż może marzyć o awansie do ćwierćfinału Champions League, mimo że to Barcelona jest faworytem rewanżu.

Pierwsze poważne kroki w piłce Cesc Fabregas stawiał właśnie w stolicy Katalonii. Jeszcze jako nastolatek przeprowadził się do Londynu, konkretnie do północnej części miasta. Przez osiem lat był piłkarzem Arsenalu, z którego Barcelona ściągnęła go z powrotem w 2011 r.

Na Camp Nou Fabregas grał przez trzy sezony, po czym wezwał go zachodni Londyn. W barwach Chelsea gra od 2014 roku i zdążył zdobyć już dwa tytuły mistrzowskie. Fabregas marzy teraz o zawojowaniu Ligi Mistrzów.

- Do Barcelony wracam podekscytowany. Gdy grałem z "Blaugraną" jako piłkarz Arsenalu, czułem się dobrze. W tym sezonie strzeliłem tylko dwa gole, więc naprawdę nie wiem, jak zachowam się po ewentualnym trafieniu na Camp Nou. Nie obiecuję, że nie będę okazywał radości - powiedział w rozmowie z dziennikiem „Marca” Fabregas.

By dzielnie bić się o awans z Barceloną na Camp Nou, Chelsea musi zagrać co najmniej tak samo dobrze, jak w pierwszym spotkaniu. Gwiazdor „The Blues” Eden Hazard stwierdził, że londyńczycy muszą zagrać nawet lepiej.

- Żałujemy zmarnowanych okazji. Barcelona kontrolowała piłkę, ale nie stwarzała dużego zagrożenia. Popełniliśmy jeden błąd i zostaliśmy skarceni. Musimy cieszyć się grą, bo my też jesteśmy wielkim zespołem - dodał Fabregas.

Początek spotkania Barcelony z Chelsea w środę o godz. 20.45.

Zapraszamy na tekstową relację na żywo z tego meczu

Tutaj znajdziesz tekstową relację na żywo na urządzenia mobilne